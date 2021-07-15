Когда в МФЦ Бердска исчезнут обмотанные скотчем красные кресла

Бердский МФЦ приводит в ужас своим состоянием местных жителей. Дырявые и обмотанные скотчем кресла бросаются в глаза, как только люди заходят в центр. При этом в “Мои документы” ежедневно заходят десятки посетителей, ожидающих, что госучреждение будет выглядеть более официально и комфортно.
Кроме того, в пресс-службе Заксобрания отвечали “Курьер. Среда. Бердск”, что жалоба от жителей города поступила, и теперь депутаты намерены постоянно проводить проверки в офисах по всем районам новосибирской области.
- МФЦ работает точно не "пару годков". Офис открылся в 2009 году. Но с открытия у МФЦ был ребрендинг. Сначала они были просто "Многофункциональным центром", а потом стали называться "Мои документы". Возможно, за это время у них был ремонт и переоснащение мебелью. Конечно, ужасно в каком состоянии находятся у них стулья. Причем в таком состоянии они, как раз, и находятся "пару годков" или даже больше. Нужно же своевременно их менять или ремонтировать, ну уж точно не скотчем обматывать. Этот офис работает с населением от лица всех государственных услуг. И вот такое лицо они показывают населению, - отмечают читатели “Курьер. Среда. Бердск”
В МФЦ Бердска редакции отказались давать какие-либо комментарии, отметив, что руководитель находится в отпуске еще месяц. И все вопросы должны решаться только через него. При этом, посетители отметили, что вряд ли в ближайшее время что-то изменится.
В пресс-службе заксобрания редакции ответили, что сейчас вопрос находится в рассмотрении и происходит сбор всей информации.
- В данный момент подготовлен запрос в минэкономразвития, который курирует сферу организации МФЦ. Запрос на текущее состояние, выделение денежных средств, в общем полный сбор информации о состоянии МФЦ и их оборудования. На основе собранных данных будет проводиться проверка. Кроме того, по закону, при обращении жителей, мы рассматриваем жалобы в течение месяца. И за этот срок мы должны дать ответ. Таким образом, у нас все идет в пределах наших сроков и с ответом мы не затягиваем. Также после того, как будет собрана вся информация, наши депутаты на ее основе будут организовывать свой план работы. И будут проводиться выездные проверки. В любом случае мы будем это отслеживать, раз подняли эту тему, - сообщила 13 июля “Курьер. Среда. Бердск” руководитель пресс-службы Татьяна Бугаёва.
Редакция "Курьер. Среда. Бердск" отправила запрос на имя начальника МФЦ Новосибирской области Оксане Максимовой сегодня, 15 июля.