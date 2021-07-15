Сколько держится иммунитет после прививки от коронавируса?
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Сколько держится иммунитет после прививки от коронавируса?

1:00:437/15/2021,Мария РодченковаФото: https://www.flickr.com/
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Перед вакцинацией следует знать, что у людей могут различаться показатели иммунного ответа. У кого-то он может быть очень высокий, у кого-то средний - все индивидуально.

Вакцинироваться можно, когда в организме антител не осталось
Вакцинироваться можно, когда в организме антител не осталось
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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На фоне масштабной вакцинации от коронавируса у людей, которые решились привиться, возникают вопросы о формировании иммунитета, и на сколько его может хватить. О том, через сколько нужно повторно вакцинироваться - в нашем материале.

Сейчас в России можно привиться одним из четырех препаратов на выбор: “Спутником”, “Спутником Лайк”, “КовиВак” или “ЭпиВакКороной”. После введения дозы в организме человека начинают постепенно вырабатываться антитела, которые защищают его от болезни. По данным Минздрава они начинают появляться только через неделю после первого укола и постепенно нарастают. Конечный иммунитет может сформироваться только на 42 день, отмечают специалисты. По данным исследования из Санкт-Петербурга, за все 70 дней, в которые медики наблюдали за испытуемыми, уже на начальном этапе у 83% человек был хороший иммунный ответ, и только у одного его не было вовсе.

На то, каким сильным будет иммунитет, влияют многие факторы. Например, хронические заболевания, принимаемые препараты, которые угнетают иммунную систему, также нездоровый образ жизни и употребление алкоголя могут снизить количество антител.

Считается, что после вакцинации “Спутником” иммунитет к “китайскому” вирусу будет сохраняться в организме около 9 месяцев, а то и больше. Вакцинироваться можно, когда в организме антител не осталось. По словам разработчиков препарата “КовиВак”, который считается достаточно мягким, иммунный ответ на коронавирус действует в течение 8 месяцем, может быть чуть больше. Создатели “ЭпиВакКороны” отмечают, что после второй дозы, вакцина действует как минимум 9 месяцев. “Спутник Лайт” не так хорошо защищает от вируса, как все остальные, но он подходит людям, которые уже переболели и имеют свои антитела. Также плюс препарата состоит в том, что его вводят всего один раз. Иммунитет от него сохраняется минимум полгода, но все же нужны более детальные исследования. При этом после иностранных вакцин иммунитет сохраняется минимум полгода, но может и дольше.

Перед вакцинацией следует знать, что у людей могут различаться показатели иммунного ответа. У кого-то он может быть очень высокий, у кого-то средний - все индивидуально. Но даже не самые высокие показатели все равно защищают организм от инфекции и практически на 90% снижают вероятность тяжелой формы болезни. Перед прививкой следует проконсультироваться с врачом, если есть противопоказания или риск развития побочных реакций. Через месяц после прививки, можно сдать анализ на антитела, чтобы посмотреть, как они вырабатываются. Если они так и не появились, то человеку нужно носить маску и перчатки в целях защиты.

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коронавирус вакцинаиммунитет после прививки
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