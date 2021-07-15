Кто такой Федерико Феллини?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кто такой Федерико Феллини?

2:00:467/15/2021,Мария РодченковаФото: https://ru.wikipedia.org/
0

Федерико Феллини - это один из величайших режиссеров прошлого столетия, человек, который во многом повлиял на кинематограф и изменил его, обладатель пяти премий “Оскар”

За всю свою карьеру Федерико Феллини снял более 20 фильмов, многие из которых стали классикой мирового кино
За всю свою карьеру Федерико Феллини снял более 20 фильмов, многие из которых стали классикой мирового кино

Любители кинематографа наверняка слышали имя Федерико Феллини, но далеко не все знают, что это за человек и благодаря чему он вошел в историю мирового искусства. О том, кем он был и чем прославился - в нашем материале.

Федерико Феллини - это один из величайших режиссеров прошлого столетия, человек, который во многом повлиял на кинематограф и изменил его, обладатель пяти премий “Оскар”. Его фильмы практически всегда в первой двадцатке самых лучших кинолент за всю историю индустрии. Самый известный из них - “Сладкая жизнь”. Лента рассказывает историю Марчелло, который совсем запутался и не знает, чего хочет. Кажется, что он хочет любви, но ее он отталкивает. Он пресытился буржуазной жизнью, но по-другому он не умеет. Кроме этого, герой переживает творческий кризис, но отчаянно ищет хоть какое-нибудь спасение. “Сладкая жизнь” стала культовым фильмом, сюжет которого до сих пор актуален (например, “Великая красота” Соррентино”).

Второй, не менее значимый фильм Феллини - “Восемь с половиной”. В нем присутствует такая же меланхолия, как и в “Сладкой жизни”, потому что обе картины связаны между собой по смыслу и тематике. В “Восемь с половиной” главный герой - режиссер, который собирается снимать крупно-бюджетную картину. Прошлый его фильм имел успех, но герой находится в творческом кризисе и ищет вдохновения, потому что разочаровался не только в любви, но и в жизни. В картине присутствуют элементы сюрреализма и потока сознания, что сделало ее главной в карьере Феллини и одной из лучших, когда либо снятых человеком.

За всю свою карьеру Федерико Феллини снял более 20 фильмов, многие из которых стали классикой мирового кино. Например, “Амаркорд”, “Дорога”, “Ночи Кабирии”, “Репетиция оркестра” и т.д. Отличительной чертой его фильмов считается сочетание памяти, мечтаний, фэнтези и желания. Многие современные режиссеры считают Феллини вдохновителем их творчества. Например, Эмир Кустурица, Тим Бертон, Дэвид Линч, Терри Гиллиам. Некоторые исследователи находят в творчестве режиссера признаки модернизма.

Сам Феллини родился в Италии в 20-е годы прошлого века. В детстве его часто мучили болезни, поэтому он много времени проводил дома. В свободные часы он сам шил костюмы, разрисовывал маски, потому что был впечатлен цирком. В 50-е годы режиссер знакомится с другим представителем киноиндустрии - Роберто Росселлини, что приводит к первому фильму, к которому приложил руку Феллини. Далее его карьера только шла в гору и он стал известным сценаристом. Первый его самостоятельный фильм, в котором он выполнял роль режиссера, вышел в 1950 году и назывался “Огни варьете”.

Скончался Федерико Феллини в 1993 году, оставив после себя множество классических кинофильмов, на которых выросло целое поколение.

У нее остались 3 детей: Елена Мормоль погибла у всех на глазах
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
У нее остались 3 детей: Елена Мормоль погибла у всех на глазах
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Максакова в купальнике поразила поклонников
кинорежиссер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кто такой Федерико Феллини?
2:00:46 7/15/2021
Кто такой Федерико Феллини?
Сколько держится иммунитет после прививки от коронавируса?
1:00:43 7/15/2021
Сколько держится иммунитет после прививки от коронавируса?
Шесть критериев, что именно это ваша любовь
12:30:05 7/15/2021
Шесть критериев, что именно это ваша любовь
Мама дала имя на счастье: Список волшебных имен для первого ребенка
11:20:11 7/14/2021
Мама дала имя на счастье: Список волшебных имен для первого ребенка
Врачи рассказали о самочувствии попавшего в больницу с коронавирусом Михаила Боярского
11:07:21 7/14/2021
Врачи рассказали о самочувствии попавшего в больницу с коронавирусом Михаила Боярского
Зарплатой в 30 тыс. рублей возмутился Миронов: "Доходы растут только у самых богатых"
10:58:53 7/14/2021
Зарплатой в 30 тыс. рублей возмутился Миронов: "Доходы растут только у самых богатых"
Процент заболевших коронавирусом после вакцинации назвал Мурашко
10:33:42 7/14/2021
Процент заболевших коронавирусом после вакцинации назвал Мурашко
Благоприятные и неблагоприятные даты для засолки огурцов в июле 2021 года
10:20:09 7/14/2021
Благоприятные и неблагоприятные даты для засолки огурцов в июле 2021 года
Блогер Бил за массовое ДТП с пострадавшими будет ходить пешком, если сможет выйти из дома. Что решил суд?
10:15:41 7/14/2021
Блогер Бил за массовое ДТП с пострадавшими будет ходить пешком, если сможет выйти из дома. Что решил суд?
После скандального выпускного уволили учителей: Пляжную вечеринку не одобрили власти
10:00:48 7/14/2021
После скандального выпускного уволили учителей: Пляжную вечеринку не одобрили власти