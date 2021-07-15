Кто такой Федерико Феллини?

Любители кинематографа наверняка слышали имя Федерико Феллини, но далеко не все знают, что это за человек и благодаря чему он вошел в историю мирового искусства. О том, кем он был и чем прославился - в нашем материале.
Федерико Феллини - это один из величайших режиссеров прошлого столетия, человек, который во многом повлиял на кинематограф и изменил его, обладатель пяти премий “Оскар”. Его фильмы практически всегда в первой двадцатке самых лучших кинолент за всю историю индустрии. Самый известный из них - “Сладкая жизнь”. Лента рассказывает историю Марчелло, который совсем запутался и не знает, чего хочет. Кажется, что он хочет любви, но ее он отталкивает. Он пресытился буржуазной жизнью, но по-другому он не умеет. Кроме этого, герой переживает творческий кризис, но отчаянно ищет хоть какое-нибудь спасение. “Сладкая жизнь” стала культовым фильмом, сюжет которого до сих пор актуален (например, “Великая красота” Соррентино”).
Второй, не менее значимый фильм Феллини - “Восемь с половиной”. В нем присутствует такая же меланхолия, как и в “Сладкой жизни”, потому что обе картины связаны между собой по смыслу и тематике. В “Восемь с половиной” главный герой - режиссер, который собирается снимать крупно-бюджетную картину. Прошлый его фильм имел успех, но герой находится в творческом кризисе и ищет вдохновения, потому что разочаровался не только в любви, но и в жизни. В картине присутствуют элементы сюрреализма и потока сознания, что сделало ее главной в карьере Феллини и одной из лучших, когда либо снятых человеком.
За всю свою карьеру Федерико Феллини снял более 20 фильмов, многие из которых стали классикой мирового кино. Например, “Амаркорд”, “Дорога”, “Ночи Кабирии”, “Репетиция оркестра” и т.д. Отличительной чертой его фильмов считается сочетание памяти, мечтаний, фэнтези и желания. Многие современные режиссеры считают Феллини вдохновителем их творчества. Например, Эмир Кустурица, Тим Бертон, Дэвид Линч, Терри Гиллиам. Некоторые исследователи находят в творчестве режиссера признаки модернизма.
Сам Феллини родился в Италии в 20-е годы прошлого века. В детстве его часто мучили болезни, поэтому он много времени проводил дома. В свободные часы он сам шил костюмы, разрисовывал маски, потому что был впечатлен цирком. В 50-е годы режиссер знакомится с другим представителем киноиндустрии - Роберто Росселлини, что приводит к первому фильму, к которому приложил руку Феллини. Далее его карьера только шла в гору и он стал известным сценаристом. Первый его самостоятельный фильм, в котором он выполнял роль режиссера, вышел в 1950 году и назывался “Огни варьете”.
Скончался Федерико Феллини в 1993 году, оставив после себя множество классических кинофильмов, на которых выросло целое поколение.