Ид аль-Адха: Что можно кушать мусульманину 20 июля в Курбан-байрам?

Мусульманские народы свято чтут традиции и широко отмечают религиозные торжества. Одно из самых значимых называется Курбан-байрам, перевод названия отражает суть — праздник жертвоприношения.
Историческое событие, положившее основу празднованию — жертвоприношение Ибрахима. Коран говорит, что при жизни этот пророк был испытан Всевышним. Ибрахиму было велено заколоть сына в качестве жертвенного животного. Убедившись в послушании пророка, Аллах остановил его нож и мальчик был спасён.
Курбан-байрам 2021-го соответствует дате 20 июля. Каждый год она меняется, чтобы совпасть с выделенной под торжество датой исламского календаря: 10 зуль-хиджа.
Подготовка
Накануне торжества мусульман ожидает день соблюдения поста. Это День Арафат, в 2021 году выпадающий на 19 июля. Мусульманское воздержание предполагает полный отказ от употребления пищи и напитков, интимной близости и курения. Даже во время полоскания рта верующие стараются избежать попадания воды в горло.
Пост перед Курбан-байрамом не обязателен, но соблюдают его абсолютное большинство, ведь награда от Всевышнего в День Арафат будет многократной.
Жертвенное мясо
С праздничным рассветом пост для мусульман не заканчивается. Чистые и нарядные, они отправляются в мечеть помолиться и послушать проповедь.
Днём начинаются жертвоприношения, для них используют овец, баранов, коз, коров и даже верблюдов. На семью достаточно одного животного.
После принесения жертвы, мясо сразу делят между нуждающимися, друзьями и семьёй. Затем хозяйки берутся за приготовление пищи, которая станет первой и главной в Курбан-байрам.
Пышное угощение
Мусульмане отмечают торжество несколько дней. В странах с преобладающим исламом Курбан-байрам длится от 3 до 14 суток. Всё это время столы будут ломиться от угощений, а повсюду будут звучать поздравления. Даже мусульманские регионы России получают выходной.
Хранить и продавать жертвенное мясо нельзя, нужно успеть съесть его за празднество. Кости и остатки не выбрасывают, а закапывают поглубже, чтобы не осквернить.
- В первый день Курбан-байрама готовят внутренности животного, чтобы они не успели испортиться. Печень, сердце, почки, лёгкие запекают, жарят, тушат — выбор зависит от мастерства хозяек. Украшением стола становится джиз быз — традиционное пастушье блюдо из ливера, которое готовят в казане с добавлением овощей и множества пряностей.
- Стол второго дня возглавляет суп, сваренный на крепком бульоне из голов и костей жертвенного животного. Затем мусульмане принимаются за гуляш, жаркое, плов. Бобовые, крупы и овощи используются в качестве гарнира.
- На третий день становится больше угощений с тестом и мясом. Среди блюд пельмени, чебуреки, лагман, манты, галушки, чучвара, шашлык и лаваш.
Ни дня Курбан-байрама не обходится без восточных сладостей — халвы, рахат-лукума, выпечки, щербета. Их также принято дарить родственникам и соседям.