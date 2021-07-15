Сильная магнитная буря 15 июля 2021: Чем опасен геоудар для метеопатов при высокой активности Солнца
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Сильная магнитная буря 15 июля 2021: Чем опасен геоудар для метеопатов при высокой активности Солнца

5:45:077/15/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Нарушается сон, преследуют кошмары. В кровь попадают гормоны стресса, человек становится раздражительным, злым, волнуется и переживает, даже по незначительному поводу.

Сильный геомагнитный удар 15 июля 2021 года будет кратковременным
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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15 июля 2021 года ожидается кратковременная магнитная буря на нашей планете. Малая геомагнитная буря продлится три часа, с 18 до 21 часа, ее сила составит 4 балла по прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. В течение суток 15 июля магнитное поле Земли будет спокойным, небольшие возмущения силой два балла наблюдаются весь день, а в полдень в магнитосфере планеты установится полный штиль, заметных возмущений не будет вовсе.

По мнению ученых, более половины проживающих на Земле людей очень быстро и без проблем привыкают к колебаниям в магнитном поле планеты. Молодые здоровые физически и психически люди скорее всего метеосвободны. От магнитных бурь максимально страдают пожилые люди возраста 65+, имеющие нервные расстройства, хронические болезни сердца, сосудов, гипертоники, гипотоники, астматики.

Сегодня космическая погода в целом благоприятна для метеозависимых людей. Магнитная буря - это хаотическое изменение электрических характеристик магнитного поля планеты в результате взаимодействия ионизированных потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли. Причиной выброса в космическое пространство потоков плазмы, называемых солнечным ветром, являются вспышки на Солнце. Когда солнечный ветер направлен в сторону Земли и достигает атмосферы наше планеты, то космическая погода портится, на Земле гремит буря. Космической погодой ученые - астрофизики называют состояние магнитосферы планеты, которое трудно предсказуемо меняется из-за активного Солнца.

Как уж отмечалось, 50% населения планеты страдает от магнитных бурь. При изменении космической погоды в принципе все земляне испытывают сильный стресс. Но организм каждого человека по-своему реагирует на колебания в магнитосфере. Кто-то чувствует ухудшение самочувствия в день, когда происходит вспышка на Солнце, то есть за 2-3 дня до магнитной бури на Земле. У кого-то слабость и быстрая утомляемость организма проявляется в момент магнитной бури, некоторые реагируют на последствия магнитной “качки” на Земле.

Что чувствуют метеопаты в магнитную бурю?
Перепады давления, головокружения, сильную головную боль, мигрень, усталость и слабость. Мучит бессоница. Нарушается сон, преследуют кошмары. В кровь попадают гормоны стресса, человек становится раздражительным, злым, волнуется и переживает, даже по незначительному поводу. Особую опасность изменения космической погоды представляют для людей с неустойчивой нервной системой и расстройствами психики. Психически больные люди страдают от душевного беспокойства, тяжелых мыслей, звуковых галлюцинаций. В дни магнитных бурь растет кривая преступлений и суицидов.

Как переживают изменения в космической погоде наши читатели?
Виктория Сергеевна, 54 года:
- Очень болит голова, не могу уснуть, бессоница. Очень устаю, сил нет совсем. Нервничаю и волнуюсь постоянно, паническое состояние.
Евгения Владимировна, 51 год:
- Слабость, постоянно клонит в сон. Все кажутся врагами. Всё раздражает и злит. Болит и кружится голова.
Алина Сергеевна, 43 года:
- Утром не могу никак проснуться, а вечером уснуть. Режим дня нарушается. Скачет давление и болит голова. Мигрень.

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