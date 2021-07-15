Ученые ответили, стали ли курить в пандемию коронавируса аналогично трагедии 11 сентября
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Ученые ответили, стали ли курить в пандемию коронавируса аналогично трагедии 11 сентября

3:00:387/15/2021Фото: pixabay
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Исследование показало, что среди тех, кто задумывался о том, чтобы бросить курить из-за COVID-19, были преимущественно женщины.

Важно отметить, что стрессовые события на уровне населения, такие как 11 сентября и стихийные бедствия, часто приводили к росту курения
Важно отметить, что стрессовые события на уровне населения, такие как 11 сентября и стихийные бедствия, часто приводили к росту курения

В отличие от других стрессовых событий на уровне населения, таких как стихийные бедствия, COVID-19 не привел к чистому росту курения, согласно новому исследованию Международного проекта по борьбе против табака (ITC) в Университете Ватерлоо.

Исследователи также обнаружили, что, хотя почти половина курильщиков сообщили, что COVID-19 заставил их задуматься о том, чтобы бросить курить, подавляющее большинство курильщиков не изменили своих привычек курения на ранней стадии пандемии COVID-19.

Под руководством Шеннон Грейвли, доцента-исследователя проекта ITC, в исследовании приняли участие 6870 курильщиков и вейперов в четырех странах с высоким уровнем дохода - Австралии, Канаде, Англии и США - во время первой глобальной волны COVID-19 в период с апреля по Июнь 2020 г. Команда исследовала связь между COVID-19 и мыслями о прекращении курения, изменениями в курении и факторами, связанными с положительными изменениями, такими как попытка бросить курить или сокращение курения.

Только 1,1% курильщиков в четырех странах пытались бросить курить и 14,2% сократили курение, но это было компенсировано увеличением курения 14,6%, при этом 70,2% сообщили, что никаких изменений не произошло.

«Важно отметить, что стрессовые события на уровне населения, такие как 11 сентября и стихийные бедствия, часто приводили к росту курения», - сказал Джеффри Фонг, профессор психологии в Ватерлоо и главный исследователь проекта ITC. «Таким образом, наши выводы об отсутствии чистого роста курения в ответ на COVID-19 могут на самом деле представлять собой положительный результат для общественного здравоохранения».

Исследование показало, что среди тех, кто задумывался о том, чтобы бросить курить из-за COVID-19, были преимущественно женщины, представители этнических меньшинств, люди с финансовым стрессом, вейперы, менее зависимые курильщики, те, кто больше беспокоился о личной восприимчивости к инфекции, и те, кто верит в COVID- 19 более серьезен для курильщиков.

По словам Фонга, который был соавтором исследования, это последнее открытие может быть ключом к тому, почему пандемия COVID-19 не привела к значительному росту курения по сравнению с прошлыми трагедиями.

«В отличие от других факторов стресса среди населения, таких как землетрясения, которые не связаны с курением, серьезность COVID-19 действительно связана с курением», - сказал Фонг. «Представители общественного здравоохранения упомянули эту связь как еще одну причину, по которой курильщики бросили курить, и более 80 процентов курильщиков в четырех странах считают, что курение усугубляет COVID-19. И это привело к отсутствию роста курения, в отличие от того, что мы видели после других трагедий».

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