Венера с Марсом помогут забыть прошлую любовь трем знакам зодиака с 14 по 27 июля
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Венера с Марсом помогут забыть прошлую любовь трем знакам зодиака с 14 по 27 июля

3:30:287/15/2021Фото: pixabay
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Астрологи говорят, что это хороший переход для нашей личной жизни, и это хорошо для тех, кто справляется со своей жизнью, когда не можем забыть кого-то.

Марс, огненная планета агрессии и войны, встречается с Венерой, таинственной планетой любви и красоты - звучит как одна из тех странных пар, заключенных на небесах
Марс, огненная планета агрессии и войны, встречается с Венерой, таинственной планетой любви и красоты - звучит как одна из тех странных пар, заключенных на небесах

Не каждый день вселенная помогает тебе избавиться от бывшего. Конечно, вы получите некоторую помощь, когда дело доходит до любви, но кое-что, что позволяет вам избавиться от сердечных ран, - это совсем другое. Вот что делают Марс и Венера в течение следующих двух недель, пока они проходят по знаку зодиака Лев, пишет https://www.yourtango.com

Три знака зодиака наконец-то переживут своего бывшего в этом месяце благодаря Венере и Марсу.

Для Овна, Тельца и Льва есть особая астрологическая причина.

Интересный факт: в течение этой недели, начиная с 14 июля и заканчивая 27 июля, мы действительно сможем увидеть в небе Венеру и Марс - с волшебной полоской в ​​виде полумесяца, чтобы сбалансировать эту космически потрясающую картину.

Итак, по сути, этот удивительный транзит представляет собой тройную конъюнктуру, состоящую из Полумесяца, Вечерней звезды (Венера) и Красной планеты (Марс).

За это время с тремя знаками зодиака может случиться что-то грандиозное - они наконец-то преодолеют своего бывшего.

Почему такое небесное событие поможет залечить сердечные раны?

Подумайте об этом: Марс, огненная планета агрессии и войны, встречается с Венерой, таинственной планетой любви и красоты - звучит как одна из тех странных пар, заключенных на небесах, и тем не менее влияние этих планетарных сдвигов на нас очень велико.

Это дни, когда мы сражаемся за это с любовью - что в основном означает, что именно здесь мы преодолеваем людей, которые причиняют нам боль, например, людей, которых мы когда-то любили, которые больше не существуют в нашей жизни как положительные силы.

Они говорят, что это хороший переход для нашей личной жизни, но я думаю, что это больше о том, насколько это хорошо для нас, как людей, когда мы справляемся со своей жизнью, когда не можем забыть кого-то.

Впереди несколько моментов щелчка для определенных знаков, и под моментами щелчка я подразумеваю моменты времени, когда мы осознаем, что человек, который обладал такой большой властью и эмоционально влиял на нас, теперь является частью того, что мы будем с любовью знаю навсегда больше, как ... прошлое.

Какие знаки собираются, наконец, преодолеть бывшего во время соединения Венеры и Марса?

Знаки зодиака, пережившие бывшего во время соединения Венеры и Марса с 14 по 27 июля 2021 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Здравствуйте, упрямый Овен. Вы, вероятно, не заметили, что в течение этих последних нескольких дней (или, возможно, недель) ваша голова была заполнена редким состоянием, называемым «душевное спокойствие». Вы не торговались на этом, потому что гораздо больше привыкли непрерывно думать о своем бывшем ... и все же что-то оборвалось, не так ли?

Как будто вы просто ... перестали думать о них. Это произошло; тот момент «щелчка», когда вы понимаете, что можете думать о чем-то другом, кроме боли прошлых отношений и всех способов, которыми вы собираетесь отомстить. Внезапно, благодаря соединению Венеры и Марса, они вам больше не нужны.

Бывший кто? Фактически, такое умиротворенное чувство может беспокоить вас, и вы спросите себя: «Почему мне все равно? Разве я не должен планировать свою последнюю и самую подлую месть?»

Разве я не должен преследовать их в Интернете? Что со мной происходит !? »Эти вопросы исчезнут, когда вы поймете, что - святой дым - вы действительно покончили с« этим человеком », который останется безымянным и бессмысленным до скончания веков.

Телец (20 апреля - 20 мая)

На этой неделе, Телец, вы поймете, что жизнь стоит того, чтобы жить, и что мир и душевное равновесие имеют гораздо большую ценность, чем страдания из-за какого-то невидимого прошлого и всю боль, которую приносит его воспоминание.

Вы уже какое-то время притворяетесь, говоря себе, что лучше всего оставаться холодным и никому не впускать в свое сердце; отныне люди должны завоевывать доверие. Но теперь вам нужна эта связь.

Вы были слишком привязаны к тому, с кем больше не разговариваете, к кому-то, кто ужасно обидел вас просто потому, что вы дали им все самое лучшее. Вся боль и горе, которые ты несешь с собой - это не дало тебе ничего, кроме изоляции и одиночества.

Вы любовник, а не боец, Телец - и благодаря соединению Венеры и Марса вы узнаете, что снова можете любить. И в вашем случае, кто бы ни держал вас так в вашем духе - они отпустили вас - теперь пора их отпустить.

Ты знаешь, что это правда; вы знаете, что привязанность к этому человеку только разрушит вас, и именно это осознание, наконец, вырвет вас из транса, в котором вы были. Добро пожаловать в мир, Телец - Любовь ждала вас.

  Лев (23 июля - 22 августа)

Давайте кое-что разберемся, прежде чем мы продолжим: этот транзит, соединение Венеры и Марса? Так бывает во Льве.

Итак, давайте посчитаем ... у нас есть планета Любви и Связи, встречающаяся с планетой Решимости и Бесстрашия, все происходит во Льве, зодиакальном знаке, который представляет Смелость, Свет и Позитивность.

Это какое-то уравнение, и ты знаешь, что из этого получишь, Лео? Вы получаете ясность и надежду. Именно в это время вы освободитесь от всех связей с кем-то в своей жизни, которые больше не принадлежат вашей жизни.

Бывший - человек, которого вы любили, который любил вас - до тех пор, пока он не перестанет любить вас. А когда они больше не любили тебя, все, что ты делал, это любил их еще больше ... и это, черт возьми, чуть не раздавило тебя.

Сегодня у вас есть перспектива; Вы можете увидеть, что пошло не так, но что более важно: вы видите, что нет причин возвращаться к этому полному боли прошлому.

Это ваш момент «щелчка», и он зарегистрируется для вас как ясная потребность самосохранения. Это причудливый способ сказать, что вы готовы уйти от этой старой любви, чтобы вы могли открыть себя новым и чудесным переживаниям, которые ждут вас. Хвала будет.

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