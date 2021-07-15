Венера с Марсом помогут забыть прошлую любовь трем знакам зодиака с 14 по 27 июля

Не каждый день вселенная помогает тебе избавиться от бывшего. Конечно, вы получите некоторую помощь, когда дело доходит до любви, но кое-что, что позволяет вам избавиться от сердечных ран, - это совсем другое. Вот что делают Марс и Венера в течение следующих двух недель, пока они проходят по знаку зодиака Лев, пишет https://www.yourtango.com
Три знака зодиака наконец-то переживут своего бывшего в этом месяце благодаря Венере и Марсу.Для Овна, Тельца и Льва есть особая астрологическая причина.
Интересный факт: в течение этой недели, начиная с 14 июля и заканчивая 27 июля, мы действительно сможем увидеть в небе Венеру и Марс - с волшебной полоской в виде полумесяца, чтобы сбалансировать эту космически потрясающую картину.
Итак, по сути, этот удивительный транзит представляет собой тройную конъюнктуру, состоящую из Полумесяца, Вечерней звезды (Венера) и Красной планеты (Марс).
За это время с тремя знаками зодиака может случиться что-то грандиозное - они наконец-то преодолеют своего бывшего.
Почему такое небесное событие поможет залечить сердечные раны?
Подумайте об этом: Марс, огненная планета агрессии и войны, встречается с Венерой, таинственной планетой любви и красоты - звучит как одна из тех странных пар, заключенных на небесах, и тем не менее влияние этих планетарных сдвигов на нас очень велико.
Это дни, когда мы сражаемся за это с любовью - что в основном означает, что именно здесь мы преодолеваем людей, которые причиняют нам боль, например, людей, которых мы когда-то любили, которые больше не существуют в нашей жизни как положительные силы.
Они говорят, что это хороший переход для нашей личной жизни, но я думаю, что это больше о том, насколько это хорошо для нас, как людей, когда мы справляемся со своей жизнью, когда не можем забыть кого-то.
Впереди несколько моментов щелчка для определенных знаков, и под моментами щелчка я подразумеваю моменты времени, когда мы осознаем, что человек, который обладал такой большой властью и эмоционально влиял на нас, теперь является частью того, что мы будем с любовью знаю навсегда больше, как ... прошлое.
Какие знаки собираются, наконец, преодолеть бывшего во время соединения Венеры и Марса?
Знаки зодиака, пережившие бывшего во время соединения Венеры и Марса с 14 по 27 июля 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Здравствуйте, упрямый Овен. Вы, вероятно, не заметили, что в течение этих последних нескольких дней (или, возможно, недель) ваша голова была заполнена редким состоянием, называемым «душевное спокойствие». Вы не торговались на этом, потому что гораздо больше привыкли непрерывно думать о своем бывшем ... и все же что-то оборвалось, не так ли?
Как будто вы просто ... перестали думать о них. Это произошло; тот момент «щелчка», когда вы понимаете, что можете думать о чем-то другом, кроме боли прошлых отношений и всех способов, которыми вы собираетесь отомстить. Внезапно, благодаря соединению Венеры и Марса, они вам больше не нужны.
Бывший кто? Фактически, такое умиротворенное чувство может беспокоить вас, и вы спросите себя: «Почему мне все равно? Разве я не должен планировать свою последнюю и самую подлую месть?»
Разве я не должен преследовать их в Интернете? Что со мной происходит !? »Эти вопросы исчезнут, когда вы поймете, что - святой дым - вы действительно покончили с« этим человеком », который останется безымянным и бессмысленным до скончания веков.
Телец (20 апреля - 20 мая)На этой неделе, Телец, вы поймете, что жизнь стоит того, чтобы жить, и что мир и душевное равновесие имеют гораздо большую ценность, чем страдания из-за какого-то невидимого прошлого и всю боль, которую приносит его воспоминание.
Вы уже какое-то время притворяетесь, говоря себе, что лучше всего оставаться холодным и никому не впускать в свое сердце; отныне люди должны завоевывать доверие. Но теперь вам нужна эта связь.
Вы были слишком привязаны к тому, с кем больше не разговариваете, к кому-то, кто ужасно обидел вас просто потому, что вы дали им все самое лучшее. Вся боль и горе, которые ты несешь с собой - это не дало тебе ничего, кроме изоляции и одиночества.
Вы любовник, а не боец, Телец - и благодаря соединению Венеры и Марса вы узнаете, что снова можете любить. И в вашем случае, кто бы ни держал вас так в вашем духе - они отпустили вас - теперь пора их отпустить.
Ты знаешь, что это правда; вы знаете, что привязанность к этому человеку только разрушит вас, и именно это осознание, наконец, вырвет вас из транса, в котором вы были. Добро пожаловать в мир, Телец - Любовь ждала вас.
Лев (23 июля - 22 августа)
Давайте кое-что разберемся, прежде чем мы продолжим: этот транзит, соединение Венеры и Марса? Так бывает во Льве.
Итак, давайте посчитаем ... у нас есть планета Любви и Связи, встречающаяся с планетой Решимости и Бесстрашия, все происходит во Льве, зодиакальном знаке, который представляет Смелость, Свет и Позитивность.
Это какое-то уравнение, и ты знаешь, что из этого получишь, Лео? Вы получаете ясность и надежду. Именно в это время вы освободитесь от всех связей с кем-то в своей жизни, которые больше не принадлежат вашей жизни.
Бывший - человек, которого вы любили, который любил вас - до тех пор, пока он не перестанет любить вас. А когда они больше не любили тебя, все, что ты делал, это любил их еще больше ... и это, черт возьми, чуть не раздавило тебя.
Сегодня у вас есть перспектива; Вы можете увидеть, что пошло не так, но что более важно: вы видите, что нет причин возвращаться к этому полному боли прошлому.
Это ваш момент «щелчка», и он зарегистрируется для вас как ясная потребность самосохранения. Это причудливый способ сказать, что вы готовы уйти от этой старой любви, чтобы вы могли открыть себя новым и чудесным переживаниям, которые ждут вас. Хвала будет.