Варенье из жимолости: очень вкусное

С продолговатыми тёмно-синими ягодами жимолости знакома не каждая хозяйка. Гораздо популярнее в России смородина, клубника и вишня. Если вспомнить состав жимолости, за неё может стать обидно. Синяя ягода занимает верхние строчки рейтинга самых богатых на антиоксиданты продуктов. Антиоксиданты — самое эффективное на данный момент средство борьбы со старостью.
Молодильные ягоды родом из Сибири и Урала. Кустарники жимолости спокойно выдерживают 40-градусные морозы зимой, поэтому вырастить их можно практически в каждом регионе России.
Нежные бело-розовые цветы в середине лета превращаются в тёмно-синие с голубым оттенком ягоды. На вкус они сладкие с лёгкой кислинкой, немного напоминают голубику. Мелкие коричневые семена внутри мякоти совсем не мешают лакомиться ягодами.
Красная — опасная
Всего существует больше 100 сортов жимолости, большинство из них ядовиты: при употреблении в пищу приводят к сильному отравлению. Но отличить съедобную жимолость очень просто по цвету. Опасные ягоды имеют круглую форму и цветовую гамму от ярко-алого до оранжевого.
Все оттенки синего и голубого, плюс продолговатая форма ягод говорит, что их можно спокойно собирать и есть. Жимолость является кладезей витаминов и минералов, помогает снять воспаление и довести давление до нормы.
Сильные свойства ягод не позволяют давать жимолость детям до 5-ти лет, кормящим женщинам и людям с язвой желудка или кишечника.
Варенье “Чайное”
Заготовить ягоды в виде варенья — замечательное решение на зиму. Раскрыть и обыграть вкус жимолости помогут пара дополнительных ингредиентов. А измельчение ягод позволит придать варенью джемообразную текстуру.
На 1000 г жимолости понадобится 1200 г сахара и 500 мл воды. “Специальными гостями” станут 1 апельсин и щепотка молотого имбиря.
- Свежую жимолость промывают проточной водой, удаляют мусор, повреждённые и сухие ягоды. Затем их высушивают, разложив на 10 минут на бумажное полотенце.
- С вымытого апельсина снимают небольшое количество цедры. Её белая часть не понадобится. Полностью очищенный апельсин разрезают на небольшие дольки.
- Ягоды жимолости вместе с кусочками апельсина пропускают через мясорубку или измельчают в блендере. В полученную смесь добавляют оранжевую цедру и имбирь.
- Воду доводят до кипения, и тонкой струйкой вводят в неё сахар до полного растворения.
- В горячий сироп добавляют ягодную массу и доводят продукт до кипения. В процессе снимают появляющуюся пену. После закипания варенье готовят 20 минут на медленном огне.
- Готовое горячее варенье разливают по стерильным банкам и закатывают. Срок его годности составит 1 год.