Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 июля 2021 в России и мире

• День русской лени
• День смотрения на фонари
• День рисования углём
• Праздник Ахтырской иконы Божией Матери
• Всемирный день навыков молодёжи (World Youth Skills Day)
• День благотворительности социальных сетей (Social Media Giving Day)
• День военного эколога
• Праздник иконы Божией Матери Феодотьевской
• Праздник иконы Божией Матери Пожайской
• День памяти святителя Фотия Московского, всея России чудотворца
• День рождения Нижегородской ярмарки
• Праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
• День «Будь придурком» (National Be a Dork Day) - США
• День мармеладных червячков (National Gummi Worm Day) - США
• День оранжевой курицы (National Orange Chicken Day) - США
• Сабантуй - Азербайджан
• День «Я люблю лошадей» (National I Love Horses Day) - США
• День «Отдай что-то» (National Give Something Away Day) - США
• День пожилых мужчин (Unimwane Day) - Кирибати
• День пудинга из тапиоки (National Tapioca Pudding Day) - США
• День Грюнвальдской битвы (Battle of Grunwald Day) - Литва, Польша
• День пожарной безопасности домашних животных (National Pet Fire Safety Day) - США
• День украинских миротворцев - Украина
• День уважения Канады (National Respect Canada Day) - США
• Праздник «Влакерноба» - Грузия
• День знакомства с вашими клиентами (National Get to Know Your Customers Day) - США
• День султана (Sultan`s Birthday) - Бруней
• Праздник святой Розалии (Festa di Santa Rosalia) - Италия
• День демократии и народного единства (Demokrasi Ve Milli Birlik Gunu) - Турция
• День святого Свитуна (St. Swithin`s Day) - Великобритания
• Чествование Небес «Тянь-куан цзе» - Китай
• Именины у Иувеналия, Арсения
• День Берегини (Сырая Богородица)
Важные события
1240 Александр Невский со своим войском атаковал военный лагерь шведов на Неве и нанёс им полное поражение (Невская битва).
1772 в Санкт-Петербурге прошли первые скачки под Красным Селом.
1812 в Петропавловской крепости дан артиллерийский салют в честь победы над Наполеоном.
1822 открылась Нижегородская ярмарка.
1826 преобразование «Особой канцелярии» при Министерстве внутренних дел в III отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии.
1852 Лев Толстой с Кавказа отправил в журнал «Современник» Н. А. Некрасову своё первое произведение – повесть «Детство».
1865 газета «Северная почта» оповестила горожан об отмене запрета на курение на улицах Санкт-Петербурга.
1869 в Париже запатентован маргарин.
1920 создан Киевский педагогический университет.
1923 СССР объявляет об образовании государственной авиакомпании «Аэрофлот».
1923 открылась первая в Советском Союзе регулярная воздушная линия по маршруту Москва – Нижний Новгород.
1930 в СССР вводится карточная система на мясо.
1933 в Свердловске состоялось торжественное открытие завода «Уралмаш».
1937 вступает в строй 128-километровый канал «Москва-Волга имени Сталина» (ныне Канал имени Москвы).
1940 Совнарком СССР утверждает «Положение о дисциплинарном батальоне в Красной Армии», куда можно попасть «за самовольную отлучку в течение более двух часов».
1943 окончание оборонительного сражения под Курском.
1957 в Архангельской области основан испытательный полигон РВСН «Плесецк».
1975 начало эксперимента «Союз-Аполлон».
1978 Калужский аэропорт принял первый регулярный пассажирский рейс самолета Ту-134 (Калуга-Сочи).
2006 начал работать в публичном режиме сервис микроблогов Twitter.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend