Какой сегодня церковный праздник 15 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 15 июляПоложение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
Святителя Фотия, митрополита митрополита Киевского и всея Руси
Народные праздники
Берегиня
Этот праздник посвящен славянскому мифическому существу Берегине – матери всех духов. В народе ее считают хранительницей дома, покровительницей урожая, защитницей от зла, бед, болезней, смерти.
В этот праздник принято сажать березу возле дома. Это дерево считают оберегом от нечистой силы.
Традиционным праздничным блюдом являются вареники с вишней.
Девушки проводят любовные привороты.
Изобилие лесных ягод сулит морозную зиму.
Строго запрещалось, ругаться, бездельничать и переезжать.
Приметы
- Перед дождем на кончиках листьев травы появляются капельки росы.
- Сазан плещется – впереди будет много солнечных деньков.
- Асфальт после дождя подсыхает быстро – к затяжной непогоде.
- В муравейнике ходы открыты и заметно бойкое движение муравьев – к вёдру.
- Кулик оставляет болото и летит по полю – к погожему дню.
Источник: my-calend