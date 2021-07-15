Какой сегодня церковный праздник 15 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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15.07
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Какой сегодня церковный праздник 15 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:257/15/2021Фото: pixabay
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В этот праздник принято сажать березу возле дома. Это дерево считают оберегом от нечистой силы.

церковь
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Православные праздники 15 июля

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Народные праздники

Берегиня

Этот праздник посвящен славянскому мифическому существу Берегине – матери всех духов. В народе ее считают хранительницей дома, покровительницей урожая, защитницей от зла, бед, болезней, смерти.

В этот праздник принято сажать березу возле дома. Это дерево считают оберегом от нечистой силы.

Традиционным праздничным блюдом являются вареники с вишней.

Девушки проводят любовные привороты.

Изобилие лесных ягод сулит морозную зиму.

Строго запрещалось, ругаться, бездельничать и переезжать.

Приметы


  • Перед дождем на кончиках листьев травы появляются капельки росы.
  • Сазан плещется – впереди будет много солнечных деньков.
  • Асфальт после дождя подсыхает быстро – к затяжной непогоде.
  • В муравейнике ходы открыты и заметно бойкое движение муравьев – к вёдру.
  • Кулик оставляет болото и летит по полю – к погожему дню.

Источник: my-calend

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