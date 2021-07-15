Календарь дачника на 15 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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Календарь дачника на 15 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:237/15/2021Фото: pxhere
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Садовые культуры не перестают свой энергичный рост, а жизненные соки все так же тянутся от корней к стеблю.

огурцы
Овощные растения, посеянные в эти дни, развивают хорошую корневую систему

15 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 6 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ДеваПроцент освещенности Луны составляет 28%. Восход Луны в 10:12, а закат в 23:31.

Хронология лунных дней


  • 5 лунный день c 08:48 14.07.2021 по 10:12 15.07.2021
  • 6 лунный день c 10:12 15.07.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Дева (±)

Луна в знаке Дева. Это малоплодородный знак. Хорош для посева однолетних цветов. При посеве и посадке под этим знаком получаются прекрасные, но мелковатые цветы.

Овощные растения, посеянные в эти дни, развивают хорошую корневую систему и хорошо приспосабливаются, но обычно малоурожайны, не дают семян, а немногочисленные плоды недостаточно сочны. Их вкус и запах также ослаблены.

Хорошо сажать декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, т.к. будет много мелких красивых цветов.
Благоприятно в деве:


  • посев и посадка не на обильный урожай однолетних цветов, невысоких декоративных деревьев и кустарников не предназначенные для плодоношения, вьющихся и ползучих растений, земляники;
  • пикировка и пересадка растений, особенно посеянных в Раке, Скорпионе и Рыбах. Они быстро оправятся от ран, полученных при пересадке;
  • деление и пересадка многолетних цветов, размножение отводками;
  • любая обрезка, полив растений;
  • внесение минеральных удобрений, органических удобрений, а также удобрение калием, если требуется;
  • заготовка корней лекарственных растений.

Возможно:


  • посев и посадка однолетних цветов, овощных культур, которые не рассчитаны на высокий урожай и на семена;
  • прополка, вспашка, рыхление и окучивание;
  • опрыскивание и окуривание от болезней и вредителей, закладка компоста;
  • уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
  • выкопка луковичных;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны в деве посев и посадка следующих культур:


  • лиан, вьющихся, растений с воздушными корнями;
  • овощных: огурцы , перец горький;
  • пряно-зеленых: анис, артишок, валериана, петрушка, укроп;
  • плодово-ягодных: виноград, крыжовник;
  • цветов: астра, бархатцы, василек, георгин, гвоздика, гладиолус, дельфиниум, душистый горошек, ирис, календула, крокусы, лилейные, мак, маргаритка, маттиола, незабудка, пион, примула, флокс, цинния, шалфей;
  • комнатных растений: аукуба, драцена, монстера делициоза, роициссус ромбический, сциндапсус, фатсия японская, филодендрон (гитаровидный, лазящий), циссус (антарктический, полосатый, разноцветный).

Не благоприятно в деве:


  • замачивать семена;
  • нежелательно также вынимать квашенную капусту.

Овощные растения, посеянные в эти дни, развивают хорошую корневую систему и хорошо приспосабливаются, но обычно малоурожайны, не дают семян, а немногочисленные плоды недостаточно сочны.

6 лунный день (+)

15 июля 2021 года в 12:00 — 6 лунный день. Садовые культуры не перестают свой энергичный рост, а жизненные соки все так же тянутся от корней к стеблю, питая и наводняя нужными веществами листья и плоды растений.
Рекомендуется в 6 лунный день:


  • собирать урожай, плоды будут богаты микроэлементами и витаминами;
  • выкапывать корнеплоды, они будут отличаться целебными свойствами;
  • сажать и пересаживать, растения будут отличаться стремительным ростом и богатым плодоношением;
  • обработка земли, рыхление, обильный полив;
  • прикорневая подкормка минеральными удобрениями, прививки, черенкования, пасынкования;
  • сборка семян;
  • пикирование и обрезка.

Не рекомендуется в 6 лунный день:


  • обрезка и пикировка плодовых деревьев.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:


  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.

На растущей Луне не благоприятно:


  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Влияние дня недели (+)

День недели - четверг. Этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.

В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.

Источник: mirkosmosa

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