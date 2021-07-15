Могут ли вакцинированные заразить коронавирусом?
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Могут ли вакцинированные заразить коронавирусом?

4:30:447/15/2021,Ирина НоваяФото: pixabay
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Сформированный после вакцинации иммунитет — не повод отказываться от масок и социальной дистанции.

Вакцины против коронавируса разные, но суть их одна: научить организм распознавать возбудителя коронавируса и правильно реагировать
Вакцины против коронавируса разные, но суть их одна: научить организм распознавать возбудителя коронавируса и правильно реагировать
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Данные середины июля 2021 года говорят, что число россиян с выявленным коронавирусом быстро приближается к 6-ти миллионам. Новое заболевание достаточно заразно, и главной мерой против него остаётся вакцинация. В перспективе она приведёт к формированию коллективного иммунитета и уменьшению заболеваемости.

Социальная дистанция и маски призваны ослабить распространение заразы. Учитывая, что на июль вакцинировано больше 13% россиян, нужно понимать: надо ли продолжать носить средства индивидуальной защиты после прививки от коронавируса? И вообще — заразны ли вакцинированные? Разберёмся на основе опубликованных в “Российской газете” ответов директора Иркутского противочумного НИИ, профессора Сергея Балахонова.

Как работает вакцина

Вакцины против коронавируса разные, но суть их одна: научить организм распознавать возбудителя коронавируса и правильно реагировать. Различия вакцин заключаются во вводимом материале. Например, в “Спутниках” используется аденовирусный вектор, а “Эпиваккорона” содержит синтетические пептиды, напоминающие белки, из которых состоит вирус SARS-CoV-2.

Активный материал вакцин в той или иной форме похож на возбудителя коронавируса. Как только он попадает в организм, иммунитет определяет вторжение, как чужеродное.

Иммунный ответ после инъекции ощущается, как повышенная температура, слабость, головная боль. Место укола может стать горячим и болезненным. Эти симптомы быстро пройдут, ведь материал вакцины лишён возможности размножаться.

Пройдя “учебную тревогу”, организм запомнит её благодаря T-клеткам памяти. В будущем они позволят распознать SARS-CoV-2, даже если его в организме немного. Как только угроза определена, иммунитет немедленно вступает в бой, позволяя вакцинированному легко и быстро справиться с возбудителем.

Заразиться от недомогающего после вакцины человека нереально. Концентрация учебного материала мала и быстро будет уничтожена организмом. Однако вакцина не может полностью отменить попадание SARS-CoV-2 в организм.

Вакцинированный носитель

Сформированный после вакцинации иммунитет — не повод отказываться от масок и социальной дистанции. Большое количество возбудителя, попадая в организм, “прорывает” иммунную защиту. Разумеется, болезнь у вакцинированного будет напоминать обычную простуду. Однако она будет достаточно заразной, чтобы от коронавируса могли пострадать невакцинированные коллеги или члены семьи.

Уязвимость невакцинированных людей — причина продолжать носить маски и соблюдать дистанцию даже после вакцинации.

Заведения, куда могут пускают только вакцинированных тоже не могут быть местом полного отказа от средств защиты, так как любой из получивших прививку мог контактировать с носителем коронавируса накануне.

Повышен риск заразиться коронавирусом после вакцинации у людей с ослабленным или не до конца сформированным иммунитетом. Это пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями и дети.

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