Пневмония: какие симптомы сигнализируют о коронавирусе?
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Пневмония: какие симптомы сигнализируют о коронавирусе?

5:30:467/15/2021Фото: https://pixabay.com/
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Пневмония может поражать людей любого возраста, но она более распространена и может быть более серьезной у определенных групп людей, таких как очень молодые или пожилые.

Симптомы пневмонии могут развиваться внезапно в течение 24-48 часов или могут проявляться медленнее в течение нескольких дней
Симптомы пневмонии могут развиваться внезапно в течение 24-48 часов или могут проявляться медленнее в течение нескольких дней

Пневмония - это отек (воспаление) ткани одного или обоих легких. Обычно это вызвано бактериальной инфекцией. Это также может быть вызвано вирусом, например коронавирусом (COVID-19).

Симптомы пневмонии

Симптомы пневмонии могут развиваться внезапно в течение 24-48 часов или могут проявляться медленнее в течение нескольких дней.

Общие симптомы пневмонии включают:


  • кашель  - которые могут быть сухими, или производить густой желтый, зеленый, коричневый или окровавленные слизь (флегма)
  • затрудненное дыхание  - ваше дыхание может быть частым и поверхностным, и вы можете почувствовать одышку, даже когда вы отдыхаете
  • быстрое сердцебиение
  • высокая температура
  • общее плохое самочувствие
  • потливость и дрожь
  • потеря аппетита
  • боль в груди,  которая усиливается при дыхании или кашле

Менее распространенные симптомы включают:

  • кашель с кровью (кровохарканье)
  • головные боли
  • усталость
  • плохое самочувствие или тошнота
  • хрипы
  • суставные и мышечные боли
  • чувство растерянности и дезориентации, особенно у пожилых людей

Может быть, это коронавирус (COVID-19)?

Если у вас высокая температура, новый постоянный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса, это может быть COVID-19.

Когда обращаться за медицинской помощью

Если у вас высокая температура, новый постоянный кашель или потеря или изменение обоняния, необходимо вызвать скорую помощь.

Если вы плохо себя чувствуете и у вас есть другие симптомы пневмонии, обратитесь к терапевту или вызовете скорую помощь.

Вызовите скорую помощь по номеру 03, если вы или кто-то из ваших близких:


  • изо всех сил пытаются дышать
  • кашляют кровью
  • иметь синие губы или синее лицо
  • ощущение холода и пота, с бледной или покрытой пятнами кожей
  • есть сыпь, которая не исчезает, когда вы перекатываете по ней стакан
  • упасть или упасть в обморок
  • запутаться или стать очень сонливым
  • перестали писать или писают намного меньше, чем обычно

Кто пострадал

Пневмония может поражать людей любого возраста, но она более распространена и может быть более серьезной у определенных групп людей, таких как очень молодые или пожилые.

Людям из этих групп с большей вероятностью потребуется стационарное лечение, если у них разовьется пневмония.

Что вызывает пневмонию

Пневмония обычно возникает в результате бактериальной инфекции.

Помимо бактериальной пневмонии, к другим типам относятся:


  • вирусная пневмония - вызвана вирусом, например коронавирусом
  • аспирационная пневмония - вызванная вдыханием рвоты, постороннего предмета, такого как арахис, или вредного вещества, такого как дым или химическое вещество
  • грибковая пневмония - редко встречается в Великобритании и чаще поражает людей с ослабленной иммунной системой
  • внутрибольничная пневмония - пневмония, которая развивается в больнице во время лечения другого заболевания или операции; люди, находящиеся в отделении интенсивной терапии  на дыхательных аппаратах, особенно подвержены риску развития пневмонии, связанной с вентилятором.

Группы риска

Следующие группы имеют повышенный риск развития пневмонии:

  • младенцы и очень маленькие дети
  • пожилые люди
  • люди, которые курят
  • люди с другими состояниями здоровья, такими как  астма , муковисцидоз или заболевание сердца, почек или печени
  • люди с ослабленной иммунной системой - например, в результате недавнего заболевания, такого как грипп,  инфицированы ВИЧ или СПИДом , проходят химиотерапию или принимают лекарства после трансплантации органов.

Диагностика пневмонии

Врач может диагностировать пневмонию, спросив о ваших симптомах и осмотрев вашу грудную клетку.

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные тесты.

Пневмонию бывает трудно диагностировать, потому что она имеет много общих симптомов с другими заболеваниями, такими как простуда, бронхит и астма.

Чтобы помочь поставить диагноз, врач может спросить вас:


  • чувствуете ли вы одышку или дышите быстрее, чем обычно
  • как долго вы кашляете, откашливаете ли вы слизь и какого она цвета
  • если боль в груди усиливается при вдохе или выдохе

Врач также может измерить вашу температуру и послушать вашу грудь и спину с помощью стетоскопа, чтобы проверить, нет ли потрескивания или дребезжания.

Они также могут слушать вашу грудь, постукивая по ней. Легкие, наполненные жидкостью, издают звук, отличный от звука нормальных здоровых легких.

Если у вас легкая пневмония, вам, вероятно, не потребуется делать рентген грудной клетки или какие-либо другие анализы.

Вам может потребоваться рентген грудной клетки или другие тесты, такие как анализ мокроты (слизи) или анализы крови, если ваши симптомы не улучшились в течение 48 часов после начала лечения.

Лечение пневмонии

Легкую пневмонию обычно можно лечить в домашних условиях:

  • много отдыхать
  • прием антибиотиков, если пневмония может быть вызвана бактериальной инфекцией
  • пить много жидкости

Если у вас нет других проблем со здоровьем, вы должны хорошо отреагировать на лечение и вскоре выздороветь, хотя кашель может длиться некоторое время.

Для групп риска пневмония может быть тяжелой, и может потребоваться лечение в больнице.

Это потому, что это может привести к серьезным осложнениям, которые в некоторых случаях могут быть фатальными, в зависимости от здоровья и возраста человека.

Осложнения пневмонии

Осложнения пневмонии чаще встречаются у маленьких детей, пожилых людей и людей с уже существующими заболеваниями, такими как диабет.

Возможные осложнения пневмонии включают:


  • плеврит  - воспаляется тонкая оболочка между легкими и грудной клеткой (плеврой), что может привести к дыхательной недостаточности
  • абсцесс легкого  - редкое осложнение, которое чаще всего встречается у людей с серьезным ранее существовавшим заболеванием или злоупотреблением алкоголем в анамнезе
  • заражение крови (сепсис)  - тоже редкое, но серьезное осложнение

Вы будете госпитализированы для лечения, если у вас разовьется одно из этих осложнений.

Профилактика пневмонии

Хотя в большинстве случаев пневмония является бактериальной и не передается от человека к человеку, соблюдение высоких стандартов гигиены поможет предотвратить распространение микробов.

Например, вам следует:


  • прикрывайте рот и нос платком или салфеткой, когда кашляете или чихаете
  • немедленно выбрасывайте использованные салфетки - микробы могут жить несколько часов после того, как покинут ваш нос или рот
  • регулярно мойте руки, чтобы избежать передачи микробов другим людям или объектам

Здоровый образ жизни также может помочь предотвратить пневмонию. Например, вам следует бросить курить, так  как это повреждает ваши легкие и увеличивает вероятность заражения.

Чрезмерное и продолжительное  злоупотребление алкоголем  также ослабляет естественную защиту ваших легких от инфекций, делая вас более уязвимыми для пневмонии.

Люди с высоким риском развития пневмонии, должна быть предложена вакцина против пневмококка  и гриппа вакциной.

Посмотрите видео, чтобы узнать больше о пневмонии в библиотеке видео по здравоохранению и уходу.

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