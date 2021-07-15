Пневмония: какие симптомы сигнализируют о коронавирусе?

Пневмония - это отек (воспаление) ткани одного или обоих легких. Обычно это вызвано бактериальной инфекцией. Это также может быть вызвано вирусом, например коронавирусом (COVID-19).
Симптомы пневмонииСимптомы пневмонии могут развиваться внезапно в течение 24-48 часов или могут проявляться медленнее в течение нескольких дней.
Общие симптомы пневмонии включают:
- кашель - которые могут быть сухими, или производить густой желтый, зеленый, коричневый или окровавленные слизь (флегма)
- затрудненное дыхание - ваше дыхание может быть частым и поверхностным, и вы можете почувствовать одышку, даже когда вы отдыхаете
- быстрое сердцебиение
- высокая температура
- общее плохое самочувствие
- потливость и дрожь
- потеря аппетита
- боль в груди, которая усиливается при дыхании или кашле
Менее распространенные симптомы включают:
- кашель с кровью (кровохарканье)
- головные боли
- усталость
- плохое самочувствие или тошнота
- хрипы
- суставные и мышечные боли
- чувство растерянности и дезориентации, особенно у пожилых людей
Может быть, это коронавирус (COVID-19)?Если у вас высокая температура, новый постоянный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса, это может быть COVID-19.
Когда обращаться за медицинской помощью
Если у вас высокая температура, новый постоянный кашель или потеря или изменение обоняния, необходимо вызвать скорую помощь.
Если вы плохо себя чувствуете и у вас есть другие симптомы пневмонии, обратитесь к терапевту или вызовете скорую помощь.
Вызовите скорую помощь по номеру 03, если вы или кто-то из ваших близких:
- изо всех сил пытаются дышать
- кашляют кровью
- иметь синие губы или синее лицо
- ощущение холода и пота, с бледной или покрытой пятнами кожей
- есть сыпь, которая не исчезает, когда вы перекатываете по ней стакан
- упасть или упасть в обморок
- запутаться или стать очень сонливым
- перестали писать или писают намного меньше, чем обычно
Кто пострадалПневмония может поражать людей любого возраста, но она более распространена и может быть более серьезной у определенных групп людей, таких как очень молодые или пожилые.
Людям из этих групп с большей вероятностью потребуется стационарное лечение, если у них разовьется пневмония.
Что вызывает пневмониюПневмония обычно возникает в результате бактериальной инфекции.
Помимо бактериальной пневмонии, к другим типам относятся:
- вирусная пневмония - вызвана вирусом, например коронавирусом
- аспирационная пневмония - вызванная вдыханием рвоты, постороннего предмета, такого как арахис, или вредного вещества, такого как дым или химическое вещество
- грибковая пневмония - редко встречается в Великобритании и чаще поражает людей с ослабленной иммунной системой
- внутрибольничная пневмония - пневмония, которая развивается в больнице во время лечения другого заболевания или операции; люди, находящиеся в отделении интенсивной терапии на дыхательных аппаратах, особенно подвержены риску развития пневмонии, связанной с вентилятором.
Группы рискаСледующие группы имеют повышенный риск развития пневмонии:
- младенцы и очень маленькие дети
- пожилые люди
- люди, которые курят
- люди с другими состояниями здоровья, такими как астма , муковисцидоз или заболевание сердца, почек или печени
- люди с ослабленной иммунной системой - например, в результате недавнего заболевания, такого как грипп, инфицированы ВИЧ или СПИДом , проходят химиотерапию или принимают лекарства после трансплантации органов.
Диагностика пневмонииВрач может диагностировать пневмонию, спросив о ваших симптомах и осмотрев вашу грудную клетку.
В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные тесты.
Пневмонию бывает трудно диагностировать, потому что она имеет много общих симптомов с другими заболеваниями, такими как простуда, бронхит и астма.
Чтобы помочь поставить диагноз, врач может спросить вас:
- чувствуете ли вы одышку или дышите быстрее, чем обычно
- как долго вы кашляете, откашливаете ли вы слизь и какого она цвета
- если боль в груди усиливается при вдохе или выдохе
Врач также может измерить вашу температуру и послушать вашу грудь и спину с помощью стетоскопа, чтобы проверить, нет ли потрескивания или дребезжания.
Они также могут слушать вашу грудь, постукивая по ней. Легкие, наполненные жидкостью, издают звук, отличный от звука нормальных здоровых легких.
Если у вас легкая пневмония, вам, вероятно, не потребуется делать рентген грудной клетки или какие-либо другие анализы.
Вам может потребоваться рентген грудной клетки или другие тесты, такие как анализ мокроты (слизи) или анализы крови, если ваши симптомы не улучшились в течение 48 часов после начала лечения.
Лечение пневмонииЛегкую пневмонию обычно можно лечить в домашних условиях:
- много отдыхать
- прием антибиотиков, если пневмония может быть вызвана бактериальной инфекцией
- пить много жидкости
Если у вас нет других проблем со здоровьем, вы должны хорошо отреагировать на лечение и вскоре выздороветь, хотя кашель может длиться некоторое время.
Для групп риска пневмония может быть тяжелой, и может потребоваться лечение в больнице.
Это потому, что это может привести к серьезным осложнениям, которые в некоторых случаях могут быть фатальными, в зависимости от здоровья и возраста человека.
Осложнения пневмонииОсложнения пневмонии чаще встречаются у маленьких детей, пожилых людей и людей с уже существующими заболеваниями, такими как диабет.
Возможные осложнения пневмонии включают:
- плеврит - воспаляется тонкая оболочка между легкими и грудной клеткой (плеврой), что может привести к дыхательной недостаточности
- абсцесс легкого - редкое осложнение, которое чаще всего встречается у людей с серьезным ранее существовавшим заболеванием или злоупотреблением алкоголем в анамнезе
- заражение крови (сепсис) - тоже редкое, но серьезное осложнение
Вы будете госпитализированы для лечения, если у вас разовьется одно из этих осложнений.
Профилактика пневмонииХотя в большинстве случаев пневмония является бактериальной и не передается от человека к человеку, соблюдение высоких стандартов гигиены поможет предотвратить распространение микробов.
Например, вам следует:
- прикрывайте рот и нос платком или салфеткой, когда кашляете или чихаете
- немедленно выбрасывайте использованные салфетки - микробы могут жить несколько часов после того, как покинут ваш нос или рот
- регулярно мойте руки, чтобы избежать передачи микробов другим людям или объектам
Здоровый образ жизни также может помочь предотвратить пневмонию. Например, вам следует бросить курить, так как это повреждает ваши легкие и увеличивает вероятность заражения.
Чрезмерное и продолжительное злоупотребление алкоголем также ослабляет естественную защиту ваших легких от инфекций, делая вас более уязвимыми для пневмонии.
Люди с высоким риском развития пневмонии, должна быть предложена вакцина против пневмококка и гриппа вакциной.
Посмотрите видео, чтобы узнать больше о пневмонии в библиотеке видео по здравоохранению и уходу.