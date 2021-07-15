Метеорологическая обстановка на 15 июля в Бердске от МЧС: переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, ливни, град, по востоку в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, днем местами кратковременные, дожди, грозы, по северо-западу местами сильные дожди. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы ночью до 18 м/с, ночью при грозах шквалы до 23 м/с. Температура воздуха +13, +18°С по северо-западу +6, +11°С, днем +13, +18°С, по юго-востоку +18, +23°С.Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: ночью 15.07 ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра до 18-23 м/с. Похолодание.
Ночью обрушится шторм с грозой и градом 15 июля на Бердска: а какая погода будет днем?
6:42:397/15/2021
Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы ночью до 18 м/с, ночью при грозах шквалы до 23 м/с.
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