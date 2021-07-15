Состояние Петра Мамонова ухудшается — отказывают почки

Супруга Петра рассказала о состоянии музыканта и назвала попытки вывести его из комы бессмысленными.
В настоящее время появилась информация что почки пациента перестают работать, почечная недостаточность нарастает, состояние остается стабильно тяжелым, а варианты вывода его из искусственной комы не рассматриваются.
В интервью для «Пятого канала» Ольга Мамонова сообщила что в больнице ее супруг находиться уже 19-йдень, из которых 15-в состоянии комы и самостоятельно не дышит.
- Дыхание полностью на ИВЛ. Состояние крайне тяжелое оценивается врачами. Они один раз попытались его вывести из комы. Ничего не вышло. На сегодняшний день говорить о второй попытке нет смысла, настолько ему плохо, — поделилась она.
Ранее супруга 70-летнего руководители группы «Звуки Му» рассказывала, что ему становится все хуже и хуже.