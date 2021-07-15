Состояние Петра Мамонова ухудшается — отказывают почки
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Состояние Петра Мамонова ухудшается — отказывают почки

5:33:387/15/2021Фото: Кадр из фильма "Остров"
0

С 1 июля музыкант лежит на искусственной вентиляции легких в Коммунарке, спасти его может только чудо.

Петра Мамонова может спасти только чудо

Супруга Петра рассказала о состоянии музыканта и назвала попытки вывести его из комы бессмысленными.

В настоящее время появилась информация что почки пациента перестают работать, почечная недостаточность нарастает, состояние остается стабильно тяжелым, а варианты вывода его из искусственной комы не рассматриваются.

В интервью для «Пятого канала» Ольга Мамонова сообщила что в больнице ее супруг находиться уже 19-йдень, из которых 15-в состоянии комы и самостоятельно не дышит.

- Дыхание полностью на ИВЛ. Состояние крайне тяжелое оценивается врачами. Они один раз попытались его вывести из комы. Ничего не вышло. На сегодняшний день говорить о второй попытке нет смысла, настолько ему плохо, — поделилась она.

Ранее супруга 70-летнего руководители группы «Звуки Му» рассказывала, что ему становится все хуже и хуже.

Кому категорически запрещено есть арбузы
Стало известно о состоянии больного коронавирусом Боярского
Как быстро убрать живот: результат обрадует каждого
Какое будущее у России и Молдовы: Додон не стал молчать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Решение ЕСПЧ:Толстой быстро и смело высказал свое мнение
Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья позирует в бассейне
Какая осень ожидает москвичей: синоптик все рассказал
Лукашенко не зря закрывает границу с Украиной: причина серьезная
состояние музыкантаискусственная вентиляция легкихотказывают почки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сможет подняться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Состояние Петра Мамонова ухудшается — отказывают почки
5:33:38 7/15/2021
Состояние Петра Мамонова ухудшается — отказывают почки
К новому федеральному локдауну готовятся бизнесмены России
5:27:04 7/15/2021
К новому федеральному локдауну готовятся бизнесмены России
БердскБеременной в Бердска разорвало маточную трубу: История из первых уст о подвиге врачей от пациентки ЦГБ в "застиранной простыне"
5:23:35 7/15/2021
Беременной в Бердска разорвало маточную трубу: История из первых уст о подвиге врачей от пациентки ЦГБ в "застиранной простыне"
В Германии 11 человек погибли из-за наводнения. Еще 70 пропали без вести
5:21:44 7/15/2021
В Германии 11 человек погибли из-за наводнения. Еще 70 пропали без вести
2 особых летних ритуала на экваторное Полнолуние 24 июля: Как привлечь в жизнь любовь и деньги с особого числа
5:20:23 7/15/2021
2 особых летних ритуала на экваторное Полнолуние 24 июля: Как привлечь в жизнь любовь и деньги с особого числа
БердскМедики ковидного госпиталя Бердска пообещали выйти на связь с родными пропавшей Веры Облаковой
5:07:59 7/15/2021
Медики ковидного госпиталя Бердска пообещали выйти на связь с родными пропавшей Веры Облаковой
"Помогите, мы в рабстве": жительница Новосибирска нашла в помидорах жуткую записку
5:06:47 7/15/2021
"Помогите, мы в рабстве": жительница Новосибирска нашла в помидорах жуткую записку
Сутенера Екатерины Плотниковой с афрокудрями задержали в Новосибирске: Пропавшую девушку нашли в овраге в простынях
4:43:36 7/15/2021
Сутенера Екатерины Плотниковой с афрокудрями задержали в Новосибирске: Пропавшую девушку нашли в овраге в простынях
Почему мусульмане кидают камни в День Ат-Ташрик 21 июля и как проводят праздник?
4:20:08 7/15/2021
Почему мусульмане кидают камни в День Ат-Ташрик 21 июля и как проводят праздник?
В России выявили 25 293 новых зараженных коронавирусом 15 июля
4:17:40 7/15/2021
В России выявили 25 293 новых зараженных коронавирусом 15 июля