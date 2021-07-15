Заявления на выплату в 10 000 рублей школьникам с 15 июля 2021 принимают ПФР и Госуслуги

С 15 июля ПФР начал официально принимать заявления на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на российских школьников. С 11 июля в личном кабинете портала госуслуг появилась уже заполненная форма заявления на такую выплату. Ее заполнили автоматом, на основании ранее заявленных сведения, чтоб облегчить жизнь родителям школьников. Мамам и папам оставалось лишь проверить данные и расчётный счет банковской карты, на которую уже с 16 августа начнут поступать деньги. Как отмечают российские родители, заявление отправлено в ПФР еще утром 14 июля и уже получено ведомством. Об этом есть сведения в личном кабинете.
Напомним, Владимир Путин распорядился, что все дети от 6 лет до 18 лет в августе 2021 года получат поддержку от государства в виде 10 000 рублей. Предполагается, что эти деньги родители потратят на сборы ребятишек в школу. При этом деньги получат даже родители те=х шестилеток, которые не сядут за парты 1 сентября 2021 года. Ранее говорилась, что такая мера поддержки станет ежегодной.