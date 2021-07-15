Заявления на выплату в 10 000 рублей школьникам с 15 июля 2021 принимают ПФР и Госуслуги
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Заявления на выплату в 10 000 рублей школьникам с 15 июля 2021 принимают ПФР и Госуслуги

8:41:317/15/2021Фото: стоп-кадр с сайта Госуслуг
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С 11 июля в личном кабинете портала госуслуг появилась уже заполненная форма заявления на такую выплату. Ее заполнили автоматом, на основании ранее заявленных сведения, чтоб облегчить жизнь родителям школьников.

Заявление приняли еще 14 июля
Заявление приняли еще 14 июля
Сюжет: Все пособия Путина
Заявления на выплату 10 000 рублей на каждого школьника начнут принимать через восемь часов - с 15 июля 2021

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С 15 июля ПФР начал официально принимать заявления на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на российских школьников. С 11 июля в личном кабинете портала госуслуг появилась уже заполненная форма заявления на такую выплату. Ее заполнили автоматом, на основании ранее заявленных сведения, чтоб облегчить жизнь родителям школьников. Мамам и папам оставалось лишь проверить данные и расчётный счет банковской карты, на которую уже с 16 августа начнут поступать деньги. Как отмечают российские родители, заявление отправлено в ПФР еще утром 14 июля и уже получено ведомством. Об этом есть сведения в личном кабинете.

Напомним, Владимир Путин распорядился, что все дети от 6 лет до 18 лет в августе 2021 года получат поддержку от государства в виде 10 000 рублей. Предполагается, что эти деньги родители потратят на сборы ребятишек в школу. При этом деньги получат даже родители те=х шестилеток, которые не сядут за парты 1 сентября 2021 года. Ранее говорилась, что такая мера поддержки станет ежегодной.


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