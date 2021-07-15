В Забайкальском крае с рельсов сошли 34 вагона поезда
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В Забайкальском крае с рельсов сошли 34 вагона поезда

8:51:507/15/2021Фото: pixabay
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Пришлось останавливать движение пригородных и пассажирских поездов.

Вагоны грузового поезда оказались на земле

Сегодня ночью, 15 июля, на перегоне Нанагры - Урюм Забайкальской железной дороги сошел с рельсов грузовой поезд. Всего на земле оказались 34 вагона. К счастью, никто не пострадал, но движение по перегону было приостановлено. Также из-за аварии остановили движение электричек поезда № 6221 Ксеньевская - Зилово и № 6220 Зилово - Ксеньевская. Пассажиров доставили в пункты назначения автомобильным транспортом.

Кроме того, пришло задержать два пассажирских поезда - № 2 Москва - Владивосток и № 392 Чита - Благовещенск. На время вынужденной стоянки пассажиров обеспечили водой и едой.

В настоящее время специалисты выясняют причину, по которой вагоны сошли с рельсов. Ликвидацией последствий аварии занимаются восстановительные поезда со станций Могоча, Зилово и Шилка. Координирует работу оперативный штаб.

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