В Роструде рассказали, как отстранят от работы непривитых сотрудников
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В Роструде рассказали, как отстранят от работы непривитых сотрудников

9:39:437/15/2021Фото: pixabay
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Они должны написать заявление на отказ от вакцинации.

Зарплата у отстраненных работников сохранятся не будет
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Работодатели некоторых сфер будут обязаны отстранять от работы непривитых сотрудников, если у них нет справки о медотводе. Так, в Москве это правило начнет действовать с 15 августа. Вернуться на работу непривитые смогут после вакцинации либо по окончании пандемии, следует из документа.

Роструд 13 июля направил ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором разъяснил механизм отстранения сотрудников ряда сфер от работы, в случае если они отказываются привиться от коронавируса и не имеют на то противопоказаний. Причем, заработная плата в случае отстранения не сохранится. Примечательно, что о такой мере говорит трудовой кодекс и некоторые нормативно-правовые акты.

Один из таких случаев — нарушение положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», уверены в Роструде. В документе сказано: отказ от профилактических прививок может стать причиной негативного ответа при приеме на работу или для отстранения от нее, если ее выполнение сопряжено с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, сообщают Известия.

Если работник против прививки, то он должен написать письменный отказ и после этого оформляется приказ об отстранении без сохранения зарплаты. И работник сможет вернуться либо после того, как сделает прививку, либо после окончания пандемии, что в случае с коронавирусом, маловероятно.

Отметим, что сейчас обязательная вакцинации сотрудников некоторых сфер принята в 31 регионе.

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