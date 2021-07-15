В Роструде рассказали, как отстранят от работы непривитых сотрудников

Работодатели некоторых сфер будут обязаны отстранять от работы непривитых сотрудников, если у них нет справки о медотводе. Так, в Москве это правило начнет действовать с 15 августа. Вернуться на работу непривитые смогут после вакцинации либо по окончании пандемии, следует из документа.
Роструд 13 июля направил ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором разъяснил механизм отстранения сотрудников ряда сфер от работы, в случае если они отказываются привиться от коронавируса и не имеют на то противопоказаний. Причем, заработная плата в случае отстранения не сохранится. Примечательно, что о такой мере говорит трудовой кодекс и некоторые нормативно-правовые акты.
Один из таких случаев — нарушение положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», уверены в Роструде. В документе сказано: отказ от профилактических прививок может стать причиной негативного ответа при приеме на работу или для отстранения от нее, если ее выполнение сопряжено с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, сообщают Известия.
Если работник против прививки, то он должен написать письменный отказ и после этого оформляется приказ об отстранении без сохранения зарплаты. И работник сможет вернуться либо после того, как сделает прививку, либо после окончания пандемии, что в случае с коронавирусом, маловероятно.
Отметим, что сейчас обязательная вакцинации сотрудников некоторых сфер принята в 31 регионе.