Можно ли работать в огороде 15 июля в день положения Честной ризы Пресвятой Богородицы 15 июля
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Можно ли работать в огороде 15 июля в день положения Честной ризы Пресвятой Богородицы 15 июля

10:40:027/15/2021Фото: Татарстанская митрополия
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В 1434 году пожар уничтожил Влахернскую церковь, а риза в полном её составе потерялась. Но частицы её до сих пор хранятся в Италии, Грузии и России. 

икона
Риза Богородицы спасала не раз людей от врагов

Пресвятая Богородица перед своим успением подарила свои одеяния одной благочестивой еврейке. Она завещала ей передавать свою ризу девушкам по поколениям в своём роду. Почти 400 лет риза Пресвятой Богородицы передавалась из поколения в поколение.

Однажды в пятом веке на паломничество отправились двое братьев Гальбий и Кандид . В пути они остановились на ночлег в одной женщины недалеко от Назарета. Когда они вошли в дом, они заметили что там постоянно горят свечи и курятся благовония. Они задали ей вопрос - ради чего такое почитание. Женщинам рассказала, что у неё хранится риза самой Пресвятой Богородицы, а от неё многие люди получают исцеление и происходят чудеса.

Братья горячо молились Богородице, чтобы она разрешила им перевести твою визу в Константинополь. Изготовив красивый ковчег и поместив туда святое одеяние, братья перевезли её в город Влахерну, что в пригороде Константинополя.

В том месте был возведен красивый храм в честь Богородицы, а позже вместе с её ризой туда были помещены святой омофор и часть пояса Богородицы. Несколько раз эта святыня защищала город от нашествия врагов.

В 1434 году пожар уничтожил Влахернскую церковь, а риза в полном её составе потерялась. Но частицы её до сих пор хранятся в Италии, Грузии и России.

Сегодня, 15 июля, православная церковь вспоминает и празднует эти события.

Традиции и запреты в народе

А на Руси в этот день всегда отмечалось празднование богини Берегини. Считалось, что Берегиня - это мать всех духов на земле. Люди поклонялись березам, с которыми отождествляли божество, просили у них помощи в своих делах. Девушки просили о счастливом замужестве, женщины молились о счастье в семье благополучие в доме, а мужчине просили хорошего урожая и удачи в разных промыслах.

Благоприятными сегодня были гадания у девушек и проведения всяческих обрядов и ритуалов на любовь.

Работать тяжело сегодня строго запрещалось, в том числе и в огороде. Лениться тоже было нельзя, а потому весь день посвящали работам по дому. Очень хорошо было наводить дома порядок, перестирывать бельё, делать перестановку, а также приобретать новые вещи для быта.

По лунному календарю сегодня, 15 июля 2021 года, луна растущая, находится в созвездии Девы, этот знак относятся к среднеплодородным знакам. Сегодня благоприятно собирать урожай чеснока, лука и картофеля. Можно заниматься формированием кустов томатов, прищипыванием плетей огурцов, вносить разные подкормки и поливать.

Строго запрещалось в этот день ругаться и ссориться, отправляться в дальние путешествия а также начинать переезд на новое место жительства.

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