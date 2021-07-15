В мире началась третья волна коронавируса, заявили в ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения объявили о начале третьей волны коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
- Число случаев заболевания во всем мире растет четвертую неделю подряд, также снова растет число смертей от заражения коронавирусом, уточнил глава ВОЗ.
По его словам, основной толчок к этому дал дельта-штамм индийского коронавируса. Ситуация, по его словам, усугубляется возросшей мобильностью людей, а также непоследовательным использованием государствами мер в области здравоохранения и защиты населения.
- Дельта-вариант сейчас присутствует более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19, циркулирующим во всем мире, если еще не стал, - отметил глава ВОЗ.
Также он отметил то, насколько неравномерно распределяется вакцина в мире. В одних странах, где есть доступ к вакцине, ограничения отменяют, а в других, где вакцины нет, люди все чаще заражаются ковидом. Единственный выход, по его мнению, — помочь справедливо распределять индивидуальные средства защиты, тесты и вакцины.