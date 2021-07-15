В Америке хотят начать бомбардировку Кубы
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В Америке хотят начать бомбардировку Кубы

10:02:567/15/2021Фото: pixabay
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В стране начались протесты против нынешнего правительства.

США хочет нанести удары по Кубе для свержения правительства

Мэр Майами обратился к президенту США Джой Байдену и предложил нанести удары по Кубе, чтобы свергнуть правительство страны. Отметим, что 11 июля тысячи жителей Кубы вышли на улицы с требованием отставки правительства. Они устроили массовые мирные протесты. А вот нынешний президент Кубы Мигель Диас-Канель обратился к нации, призвав коммунистов выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей.

В свою очередь, помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан предостерег власти Кубы от применения силы для разгона демонстрантов.

Куба переживает рост инфляции и гуманитарный кризис. На острове резко увеличилось число заболевших COVID-19 и медицинская система не справляется. Кроме того, пандемия практически убила такой важный источник доходов для республики, как туризм, сообщают Известия.

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