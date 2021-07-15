Главные чудеса иконы Казанской летней в праздник 21 июля 2021 года: О чем можно помолиться в этот день?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Главные чудеса иконы Казанской летней в праздник 21 июля 2021 года: О чем можно помолиться в этот день?

11:20:567/15/2021Фото: Правмир
0

Икона Богородицы была написана на кипарисовой доске и завернута ткань. Несмотря на то, что она была прикрыта, сияние от неё было таким, что ослепляло многих вокруг.

икона
Эту икону обрели после пожара

21 июля и 4 ноября ежегодно православные верующие празднуют икону Казанской Богородицы. Эта икона была чудесным образом обретена в городе Казани после большого пожара, когда было уничтожено очень много домов.

После пожара Богородица явилась во сне одной девочке, которой было 10 лет, а звали ее Матрона. Во сне Богородица сказала ей, что она должна найти на месте пожарища её икону. Девочка испугалась и рассказала об этом матери, но взрослые не восприняли её слова серьёзно.

Спустя некоторое время Богородица снова пришла во сне к девочке, но в этот раз пригрозила ей, что если она не найдёт икону, то вскоре сильно и тяжело заболеет. Родители Матроны стали обращаться во все инстанции: к правительству города, к священнослужителям, однако никто не воспринял их всерьёз.

Тогда люди сами стали искать икону и открылась она непосредственно самой девочке Матроне, когда она участвовала в раскопках.

Икона Богородицы была написана на кипарисовой доске и завернута ткань. Несмотря на то, что она была прикрыта, сияние от неё было таким, что ослепляло многих вокруг. На месте обретения иконы позже воздвигли женский монастырь, а сама икона стала хранится в главном храме города Казани. Так её и стали называть Казанской.

21 июля вспоминают чудесное обретение иконы, а 4 ноября её празднуют в честь оказания ею помощи народному ополчению князя Минина и Пожарского в победе над врагом.

Перед иконой Казанской Божией Матери чаще всего молятся о спасении от пожаров, а выздоровление о тех, кто пострадал в пожарах. Её просят об исцелениях при заболеваниях глаз, при восстановлении после травмы. После того как случилась чудесное исцеление человека от слепоты, которой он страдал в течение 3 лет, к ней стали обращаться и за исцелением при прогрессирующей слепоте. Часто к ней обращаются с просьбами о семейном благополучии, о любви, о счастливом замужестве.

Молитва


Конора задушили за 38 секунд: схватка была интригующей
Ни взрослым, ни детям: когда малину ни в коем случае нельзя есть
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
Пиво полезно для организма, но при одном условии
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Акинфеев об увольнеии Черчесова: смело и резко
Лукашенко не зря закрывает границу с Украиной: причина серьезная
Фетисов не стал молчать и высказался об увольнении Черчесова
Русские и американцы: Познер в двух словах описал различие
иконамолитвачудесапраздникиКазанская икона Божией материв чем помогает
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть такая икона?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПодробности нового дела «банды» Горына в Бердске: Обвиняемые в вымогательстве и мошенничестве ждут суда в СИЗО
11:21:26 7/15/2021
Подробности нового дела «банды» Горына в Бердске: Обвиняемые в вымогательстве и мошенничестве ждут суда в СИЗО
Главные чудеса иконы Казанской летней в праздник 21 июля 2021 года: О чем можно помолиться в этот день?
11:20:56 7/15/2021
Главные чудеса иконы Казанской летней в праздник 21 июля 2021 года: О чем можно помолиться в этот день?
Прокуратура Москвы намерена обжаловать приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП
11:11:04 7/15/2021
Прокуратура Москвы намерена обжаловать приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП
Мужчина изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу из-за того, что у нее начали расти рога и большие уши
10:48:28 7/15/2021
Мужчина изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу из-за того, что у нее начали расти рога и большие уши
Можно ли работать в огороде 15 июля в день положения Честной ризы Пресвятой Богородицы 15 июля
10:40:02 7/15/2021
Можно ли работать в огороде 15 июля в день положения Честной ризы Пресвятой Богородицы 15 июля
Юрист в костюме смерти ходит по станциям метро Новосибирска и читает проповеди об опасности вакцинации от коронавируса
10:34:31 7/15/2021
Юрист в костюме смерти ходит по станциям метро Новосибирска и читает проповеди об опасности вакцинации от коронавируса
В Новосибирске из-за сильного ветра при пожаре едва не загорелся магистральный газопровод
10:20:38 7/15/2021
В Новосибирске из-за сильного ветра при пожаре едва не загорелся магистральный газопровод
Гороскоп на 16 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:10 7/15/2021
Гороскоп на 16 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
В Америке хотят начать бомбардировку Кубы
10:02:56 7/15/2021
В Америке хотят начать бомбардировку Кубы
БердскШокирующее число зараженных коронавирусом в Бердске назвали за сутки на 15 июля: Инфицированных 2008
10:02:17 7/15/2021
Шокирующее число зараженных коронавирусом в Бердске назвали за сутки на 15 июля: Инфицированных 2008