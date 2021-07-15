Главные чудеса иконы Казанской летней в праздник 21 июля 2021 года: О чем можно помолиться в этот день?

21 июля и 4 ноября ежегодно православные верующие празднуют икону Казанской Богородицы. Эта икона была чудесным образом обретена в городе Казани после большого пожара, когда было уничтожено очень много домов.
После пожара Богородица явилась во сне одной девочке, которой было 10 лет, а звали ее Матрона. Во сне Богородица сказала ей, что она должна найти на месте пожарища её икону. Девочка испугалась и рассказала об этом матери, но взрослые не восприняли её слова серьёзно.
Спустя некоторое время Богородица снова пришла во сне к девочке, но в этот раз пригрозила ей, что если она не найдёт икону, то вскоре сильно и тяжело заболеет. Родители Матроны стали обращаться во все инстанции: к правительству города, к священнослужителям, однако никто не воспринял их всерьёз.
Тогда люди сами стали искать икону и открылась она непосредственно самой девочке Матроне, когда она участвовала в раскопках.
Икона Богородицы была написана на кипарисовой доске и завернута ткань. Несмотря на то, что она была прикрыта, сияние от неё было таким, что ослепляло многих вокруг. На месте обретения иконы позже воздвигли женский монастырь, а сама икона стала хранится в главном храме города Казани. Так её и стали называть Казанской.
21 июля вспоминают чудесное обретение иконы, а 4 ноября её празднуют в честь оказания ею помощи народному ополчению князя Минина и Пожарского в победе над врагом.
Перед иконой Казанской Божией Матери чаще всего молятся о спасении от пожаров, а выздоровление о тех, кто пострадал в пожарах. Её просят об исцелениях при заболеваниях глаз, при восстановлении после травмы. После того как случилась чудесное исцеление человека от слепоты, которой он страдал в течение 3 лет, к ней стали обращаться и за исцелением при прогрессирующей слепоте. Часто к ней обращаются с просьбами о семейном благополучии, о любви, о счастливом замужестве.
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