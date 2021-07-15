В Новосибирске из-за сильного ветра при пожаре едва не загорелся магистральный газопровод
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В Новосибирске из-за сильного ветра при пожаре едва не загорелся магистральный газопровод

10:20:387/15/2021Фото: ГУ МЧС России по НСО
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К счастью, спасателям удалось справиться с возгоранием всего за час.

Инцидент произошел 14 июля
Инцидент произошел 14 июля

Вчера, 14 июля, в Новосибирске, в Железнодорожном районе произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного около пяти часов вечера. Звонивший сообщил о загорании сразу нескольких строений по улице Оренбургской.

Через девять минут пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и выяснили, что горят надворные постройки и из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Пламя стремительно распространялось по деревянным конструкциям, существовала угроза перехода огня на жилые дома и магистральный газопровод. Пожарные эвакуировали два пропановых, два газовых и ещё два кислородных баллонов из гаража для того, чтобы не допустить взрыва. От пожарных гидрантов были проложены пять магистральных линий.

К счастью, спустя час открытое горение удалось ликвидировать. Всего для тушения пожара привлекалось 61 человек и 17 единиц техники.

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