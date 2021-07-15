Юрист в костюме смерти ходит по станциям метро Новосибирска и читает проповеди об опасности вакцинации от коронавируса
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Юрист в костюме смерти ходит по станциям метро Новосибирска и читает проповеди об опасности вакцинации от коронавируса

10:34:317/15/2021Фото: Мэш
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Он считает, что прививка от коронавируса смертельно опасна.

Юрист ходит по станциям в костюме смерти
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Юрист из Новосибирска Иван Фролов выбрал весьма необычный способ рассказать людям свое мнение о прививках. Он считает, что они крайне опасны и поэтому он, в костюме смерти спустился в городское метро и начал там вести проповеди против вакцинации.

Мужчина ходит по метрополитену в черном балахоне, прикрыв голову капюшоном и держит в руках бутафорскую косу, а на груди у него листок с надписью «Уколись! Я тебя жду». Также юрист борется в суде за отмену ношения масок. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Отметим, что ранее Фролова задержали за спущенную маску. Тогда он потерял сознание в автозаке и его пришлось везти в больницу. После этого он хотел подать в суд на Росгвардию.

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