Юрист в костюме смерти ходит по станциям метро Новосибирска и читает проповеди об опасности вакцинации от коронавируса

Юрист из Новосибирска Иван Фролов выбрал весьма необычный способ рассказать людям свое мнение о прививках. Он считает, что они крайне опасны и поэтому он, в костюме смерти спустился в городское метро и начал там вести проповеди против вакцинации.
Мужчина ходит по метрополитену в черном балахоне, прикрыв голову капюшоном и держит в руках бутафорскую косу, а на груди у него листок с надписью «Уколись! Я тебя жду». Также юрист борется в суде за отмену ношения масок. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Отметим, что ранее Фролова задержали за спущенную маску. Тогда он потерял сознание в автозаке и его пришлось везти в больницу. После этого он хотел подать в суд на Росгвардию.