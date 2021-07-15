Мужчина изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу из-за того, что у нее начали расти рога и большие уши
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Мужчина изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу из-за того, что у нее начали расти рога и большие уши

10:48:287/15/2021Фото: Лайф
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Он уже был судим за изнасилование и убийство 6-летней девочки.

Он был соседом погибшей девочки

Жуткое ЧП произошло на днях в Карачаево-Черкессии. Там изнасиловали и убили 14-летнююю школьницу. Причем, ее тело нашли в подъезде многоквартирного дома в занавеске. Как стало известно, по подозрению в совершении преступления задержали 34-летнего соседа девочки.

Изначально мать погибшей заявила об исчезновении ребенка. Полицейские приехали ее искать и заглянули к этому соседу. Но он рассказал, что якобы школьницу постоянно бьет мать и она сбежала из-за этого. Но в это время уже мертвая девочка лежала у него в квартире.

Пока правоохранители осматривали местность, он завернул тело школьницы в занавески, которые подарила ему ее мать и вынес в подъезд. Но ему не повезло – в этот момент там находились полицейские, которые его и задержали.

На допросе он рассказал, что сам пригласил девочку к себе домой для того. Чтобы она помогла ему вставить флешку. В какой-то момент он набросился на нее и начал насиловать. Но во время изнасилования ему вдруг показалось, что у нее начали расти рога и большие уши, а все тело покрылось волдырями. Мужчина испугался этого и задушил ее леской.
Что самое интересное, мужчина уже был судим за изнасилование и убийство 6-летней девочки. Тогда его отправили на принудительное лечение в колонию, откуда он вышел через 16 лет — в 2019 году.

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От редакции

Какого наказания заслуживает?

Влад, 15 июля 2021 10:57:56
Зачем таких выпускают?
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