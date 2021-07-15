Подробности нового дела «банды» Горына в Бердске: Обвиняемые в вымогательстве и мошенничестве ждут суда в СИЗО
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Подробности нового дела «банды» Горына в Бердске: Обвиняемые в вымогательстве и мошенничестве ждут суда в СИЗО

11:21:267/15/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчанин Анатолий Конев предварительным следствием признан организатором преступной группировки. Подельники, по версии силовиков, заставляли людей брать кредиты. Судебный процесс начнется в августе 2021.

Анатолий Конев услышал приговор в 2013 году. Через 8 лет он снова оказался на скамье подсудимвх

Рассматривать новое уголовное дело «банды» Горына Бердский городской суд начнет в августе 2021 года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 2 июля судья Татьяна Васюхневич назначила дату заседание. К этому времени судья вернется из отпуска.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», рассмотрение дела по существу фактически еще не начиналось. В июльском заседании суд продлил меру пресечения всем четверым обвиняемым. Они останутся в СИЗО еще на два месяца — до начала сентября.

Поскольку уголовное дело Анатолия Конева, известного по прозвищу Горын, суд еще не рассматривает, прокуратура Бердска пока не назначила гособвинителя.

- По существу дело еще не рассматривалось. 2 июля решался вопрос по мере пресечения. Судья приняла решение всем подсудимым оставить прежнюю меру пресечения — в виде заключения под стражу. На сегодняшний день они все в апелляционном порядке это постановление обжаловали. Заседание по существу будет 18 августа, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Анна Белова.

Она представляла гособвинение в первом аналогичном процессе «банды» Горына, который 8 лет назад закончился обвинительным приговором.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сейчас на скамье подсудимых четверо - Анатолий Конев, Виталий Баглаев, Евгений Котенко и Сергей Южаков. Материалы уголовного дела поступили в Бердский суд 22 июня 2021 года.

Конева предварительное следствие считает организатором преступного сообщества (ч. 3. ст. 33 УК РФ). Ему и его подельникам инкриминируют свыше трех десятков преступных эпизодов — мошенничество (ч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ) и вымогательство (ч. 1 и 3 ст. 163 УК РФ)

- Способ совершения преступлений — с помощью оформления кредитов, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Таким же способом Конев организовывал преступления 10 лет назад.

Долгое дело "банды" Горына

Горын освободился из мест лишения свободы пару лет назад. В процессе 2013-го его подельниками были другие люди - Игорь Тен, Александр Кочнев и Артур Вардересян.

8 лет назад Конева приговорили к 12 годам колонии, но в ИК он провел около четырех лет, поскольку в 2014-м приговор отменили и дело отправили на новое рассмотрение. Причиной стало то, что один и тот же адвокат представлял интересы соучастников, позиции которых расходились. В облсуде это посчитали нарушением права на защиту. В июне 2015 года суд повторно вынес обвинительный приговор в отношении четверых жителей Бердска, оставив в силе сроки наказания.

Но в 2016-м апелляционный суд Новосибирской области отменил приговор бердского суда, сократив сроки всем подсудимым почти в два раза. Коневу, например, дали 7 лет лишения свободы вместо 12-ти. А по нескольким эпизодам в отношении него и Вардересяна прекратили уголовное преследование, что повлияло на смягчение наказания. Кроме того, учли и то, что Конев находился под стражей с мая 2012 года.

Как установил суд, с ноября 2011-го по май 2012 года в Бердске и Новосибирске преступная группировка под руководством Конева совершила 29 хищений (ст. 159 УК РФ – мошенничество, ст. 161 УК РФ – грабеж, ст. 162 УК РФ – разбой, ст. 163 УК РФ – вымогательство) чужого имущества в отношении 24 потерпевших, в том числе банка. Позже число потерпевших сократилось до 16. Общая сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

Осужденные подыскивали молодых людей, которые, опасаясь насилия, соглашались выполнить их требования. Потерпевшие, которым едва исполнилось 18 лет, оформляли на себя в кредит дорогую технику и отдавали вымогателям, оставаясь с долгами в несколько десятков или сотен тысяч рублей.

Как рассказывал один из прежних подельников Горына, Конев — игрок, делал ставки в букмекерской конторе и часто проигрывал, делая долги. Якобы для погашения долгов он и шел на преступления. Между собой члены ОПГ также играли в карты, проигрывали, что тоже являлось поводом для вымогательства и мошенничества.

Между подельниками была договоренность: кто находит «терпилу» (будущего потерпевшего — прим. ред.), тот забирает большую часть «выручки». У Конева было много знакомых среди продавцов магазинов «МТС», «Связной», «Атлант», «ДНС», «Эльдорадо», «ТехноСити». Он предварительно им звонил, называл, какой товар нужен и описывал внешность «терпилы».

В магазинах многих потерпевших встречали уже с товаром, было необходимо лишь оформить кредитные документы, первоначальный взнос за них платили вымогатели. «Терпилы» не могли отказать преступникам: те им угрожали физической расправой или морально давили.

Потерпевшие надеялись, что банк не оформит кредит, ведь многим недавно исполнилось 18 лет, они были безработными. В некоторых магазинах выдавать кредит отказывались, в других соглашались. Конев покупал трудовые книжки для потерпевших, сам их заполнял. Во многих случаях сам диктовал место работы потерпевшего для специалиста кредитного отдела.

Электронную технику потерпевшие в руках не держали — на выходе из магазина чаще ее забирал Конев с подельниками. Участники ОПГ, по версии следствия, заставляли их брать кредиты в банках, оформлять кредиты на покупку фото-, видеотехники, а деньги и аппаратуру забирали себе. В общей сложности группировка путем вымогательства завладела почти 1,3 млн рублей.

По похожей схеме «банда» Горына действовала и сейчас, пока подельников не разоблачили и не арестовали. Им грозят серьезные сроки тюремного заключения.

справка

УК РФ Статья 33. Виды соучастников преступления

3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

УК РФ Статья 163. Вымогательство

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

3. Вымогательство, совершенное:

а) организованной группой;

б) в целях получения имущества в особо крупном размере;

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

УК РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием...

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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