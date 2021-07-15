Почему князя Владимира прозвали Красное Солнышко? История в день памяти святого 28 июля
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Почему князя Владимира прозвали Красное Солнышко? История в день памяти святого 28 июля

1:20:427/15/2021Фото: Rublev.com
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Народ в гневе убил и отца и сына, а это событие произвело очень сильное впечатление на князя Владимира. После этого он стал искать религию, которая сможет объединить всех людей.

икона
Именно князь Владимир крестил Русь

Князь Владимир правил Русью 37 лет, он был великим воином и дипломатом. Но самое его великое благое деяние это, конечно же, Крещение Руси. Известно, что до Крещения Руси князь Владимир был ярым язычником. Именно им на главном холме города были поставлены деревянные идолы, изображающие языческих богов. Но мирно народ на Руси никак не мог жить.

На Русь довольно часто нападали хазары и печенеги, а единого верования среди людей не было, именно поэтому народ был разобщен.

Во все времена язычества князь Владимир считался очень жестоким правителем. Существовали в те времена обряды жертвоприношения богам, а в качестве жертв выбирали живых людей. Однажды в качестве жертвы был выбран мальчик, но его отец, который к тому времени был христианином, воспротивился тому, чтобы его сына убивали.

Народ в гневе убил и отца и сына, а это событие произвело очень сильное впечатление на князя Владимира. После этого он стал искать религию, которая сможет объединить всех людей таким образом, чтобы прекратились кровопролития, а народ чувствовал себя единым целым. В результате долгих размышлений и поисков веры, которую можно принести русским людям князь Владимир остановился именно на христианстве. До князя Владимира первой на Руси приняла христианство его бабка - княгиня Ольга. Крещение самого князя Владимира произошло в сопровождении чуда - он прозрел от недавно начавшейся слепоты.

Он был поражен этому чуду и на Русь вместе с ним из Византии, где состоялось его крещение прибыли священники. Состоялось массовое крещение людей. После принятия христианства князь Владимир распустил всех своих наложниц и стал вести совершенно другой образ жизни. Он стал добрым и внимательным к людям, жил праведно. Именно за это его в народе и окрестили Красным Солнышком.

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