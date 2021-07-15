Прокуратура Москвы намерена обжаловать приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП
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Прокуратура Москвы намерена обжаловать приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП

11:11:047/15/2021Фото: Пресненский суд Москвы
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Его приговорили к двум годам ограничения свободы за крупное ДТП в центре Москвы, где пострадали несколько человек.

Эдварду Билу вынесли приговор за ДТП

Прокуратура столицы хочет подать апелляционную жалобу на приговор в отношении блогера Эдуарда Биля, которого приговорили к двум годам ограничения свободы за ДТП в центре Москвы. Об этом рассказала руководить пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова.

- При этом будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения Билем, что явилось причиной совершения им значительного числа административных правонарушений, и, в конечном итоге, преступления, повлекшего тяжкий вред здоровью человека, - сказала Нефедова.

Напомним, Эдварда Била приговорили к двум годам ограничения свободы за ДТП, которое произошло 1 апреля на Садовом кольце в Москве. Тогда в нем пострадали несколько человек, в том числе сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова. Она получила тяжелые травмы и до сих пор находится в больнице. У женщины была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.

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