Где бюджетно отдохнуть этим летом?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Иришка:
На следующе неделе пойду в отпуск. Не хочется сидеть дома и в то же время сильно много денег тратить на отдых. Подскажите, где можно бюджетно отдохнуть с семьей? Из багажа муж и двое детей.
Не хочется сидеть дома и в то же время сильно много денег тратить на отдых.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Иришка:
На следующе неделе пойду в отпуск. Не хочется сидеть дома и в то же время сильно много денег тратить на отдых. Подскажите, где можно бюджетно отдохнуть с семьей? Из багажа муж и двое детей.
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