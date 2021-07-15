Где бюджетно отдохнуть этим летом?
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15.07
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Где бюджетно отдохнуть этим летом?

11:09:107/15/2021
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Не хочется сидеть дома и в то же время сильно много денег тратить на отдых.

В отпуск на год можно уйти по заявлению

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Иришка:

На следующе неделе пойду в отпуск. Не хочется сидеть дома и в то же время сильно много денег тратить на отдых. Подскажите, где можно бюджетно отдохнуть с семьей? Из багажа муж и двое детей.

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