Почему по всем госпиталям России коронавирусных больных заставляют лежать на животе

При лечении COVID-19 врачи рекомендуют больным больше лежать на животе. Сегодня, 15 июля, «Курьер. Среда. Бердск» попросил врача-терапевта высшей категории ЦГБ Бердска Ольгу Сычевую объяснить, почему врачи дают такой совет.
- При лечении коронавируса следует больше лежать на животе, это не просто рекомендация, это лечебная процедура. Это повышает показатель насыщения крови кислородом на 2-3 единицы и повышает насыщенность кислородом нижних и средних отделов легких. Когда человек лежит на спине, дыхательный объем легких уменьшается, - рассказала Ольга Ивановна "Курьер. Среда. Бердск" 15 июля.
Доктор объяснила, что для удобства можно подложить подушки — одну под грудную клетку, а вторую под таз, чтобы живот немного провисал и не оказывал избыточного давления на диафрагму. Есть специальные подушки для лица, так называемые подушки для прон-позиции. Полным людям лежать на животе трудно, поэтому их укладывают на бок, периодически меняя левый и правый бок. При беременности так же.
- Прон-позицию — лежание на животе - врачи рекомендуют при лечении пневмонии. Это позволяет избежать осложнений и больной быстрее выздоравливает, - подчеркнула врач-терапевт Ольга Сычевая.