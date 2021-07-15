После видео с едой на стульчиках пациентку с коронавирусом перевели в красную зону ковидного госпиталя Бердска

Ничего не изменилось в ковидном госпитале с тех пор, как Людмила, пожилая жительница Бердска попала в центральную городскую больницу города.
Напоминаем, “Курьер. Среда. Бердск” сообщали 12 июля, о пациентке, рассказавшей все ужасы инфекционного стационара, в который ее положили 6 июля.
Бердчанка Людмила рассказывала, что в больнице нет элементарных удобств - тумбочек, столов и вешалок. Из-за чего пациенты вынуждены хранить свои вещи и есть на стульях или подоконниках.
Кроме того, Людмила, рассказывала, что медики от нее требуют все время находиться в маске и даже в туалет ходить в ней в туалет.
Таким образом, на сегодня ситуация в госпитале остается прежней. Только Людмилу перевели на этаж выше. Она рассказывает, что здесь условия немного лучше. Есть тумбочки и столы. Только лечение совсем не предоставляется.
- Ничего не изменилось, несмотря даже на цвет зоны. Хоть зеленая, хоть красная - ничего нету. За сегодня, 14 июля, мне ни одной таблетки не дали и ни одного укола. Я просто пролежала день в пустую, - рассказывает 14 июля “Курьер. Среда. Берск” пожилая пациентка.
Людмила поступила в бердский ковидный госпиталь 6 июля в 18.00. К полуночи и в 2 часа:
- Уже начинается полная депрессия, потому что лечения, можно сказать, никакого нет. Ужас... Не знаю, сколько ждать, - рассказывала на видео Людмила.