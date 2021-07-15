Что можно подарить любителю на День дачника: Топ-3 идеи для подарка

23 июля ежегодно отмечается неофициальный праздник в России - День дачника. Дача является излюбленным местом отдыха для очень многого количества жителей России.
Изначально дача была местом, где можно было вырастить овощи для запасов на зиму. Однако со временем было разрешено строить на дачных участках домики для летнего проживания, а на сегодняшний день в дачных обществах даже разрешено возведение полноценных жилых домов. В некоторых регионах разрешена там и регистрация по месту проживания.
Настоящие поклонники дач могут проживать там с ранней весны и до поздней осени. День дачника каждый отмечает по-своему. Кто-то собирается всей семьёй на даче и жарит шашлык, отдыхает и веселится. В каких дачных обществах проводится совместное празднование.
Вопрос подарка для любимого дачника, как и выбор других подарков, всегда ставит человека в тупик - что подарить? тут все зависит от дачных предпочтений одаряемого и от ваших финансовых возможностей.
Для работы
Если ваш знакомый дачник не представляет своей жизни без грядок, то можно подарить ему новый набор дачных инструментов. Сегодня есть в продаже удобные садовые шланги. Если человек очень любит заниматься цветами, можно подарить набор красивых цветочных горшков для улицы. Можно дарить лейки, головные уборы, садовую обувь. Разбрызгиватели для полива газона и грядок, в виде насадок на шланг.
Для отдыха
В эту категорию можно отнести садовые фигуры, новый мангал с набором шампуров, я шезлонг или садовое кресло для отдыха. К если на даче часто отдыхают дети, то пригодится небольшой каркасный бассейн. Хорошим подарком может стать набор садовой мебели. Гамак будет отличным подарком, а если есть баня на участке, то можно выбрать банные наборы. Если вашему любимому дачнику сложно угодить и угадать его вкус, то можно подарить сертификат на посещение садового магазина.
Дорогие подарки
Если ваши финансовые возможности позволяют вам сделать хороший подарок, то можно подарить триммер для скашивания травы, газонокосилку, мойку высокого давления. Мойка является универсальным инструментом для дачи, ею можно отмывать стены из сайдинга, дорожки, садовую мебель и обувь.