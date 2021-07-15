Водитель такси умер в ДТП с грузовиком под Новосибирском

Жуткая авария произошла в Мошковском районе Новосибирской области. Там автомобиль такси влетел под грузовик и превратился в стальное месиво. Видео с места ЧП появилось в паблике "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".
- На Северном объезде (село Барлак) таксист при обгоне машин залетел под фуру. Число пострадавших неизвестно", - рассказал подписчик.
Как позже стало известно, погиб 25-летний водитель, он находился в машине один. Подписчики паблика предполагают, что он слишком устал от интенсивного режима работы. Недавно у него родилась дочь.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, Hyundai двигался в направлении Кемерово и врезался в грузовик, который стоял на обочине на 67-м километре Северного объезда.