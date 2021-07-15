Водитель такси умер в ДТП с грузовиком под Новосибирском
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Водитель такси умер в ДТП с грузовиком под Новосибирском

11:29:097/15/2021Фото: Инцидент Новосибирск
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Автомобиль такси влетел под грузовик и превратился в стальное месиво.

Такси превратилась в месиво

Жуткая авария произошла в Мошковском районе Новосибирской области. Там автомобиль такси влетел под грузовик и превратился в стальное месиво. Видео с места ЧП появилось в паблике "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".

- На Северном объезде (село Барлак) таксист при обгоне машин залетел под фуру. Число пострадавших неизвестно", - рассказал подписчик.

Как позже стало известно, погиб 25-летний водитель, он находился в машине один. Подписчики паблика предполагают, что он слишком устал от интенсивного режима работы. Недавно у него родилась дочь.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, Hyundai двигался в направлении Кемерово и врезался в грузовик, который стоял на обочине на 67-м километре Северного объезда.

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