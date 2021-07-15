"Бэтлова и Инфарктриум": Тайная группа ВKонтакте поливает грязью депутатов и общественников Бердска

В апреле 2021 года в социальных сетях Бердска появилась группа, которая публикует посты в Инстаграм и ВКонтате о СМИ Бердска, а также публичных деятелях города. С группой связан некий Эдуард Сантехников. В данном паблике активно мусолят и журналистов "Курьер. Среда. Бердск", "Свидетеля". 8 июля в данной группе появился пост, который ходит на грани унижения и оскорбления нынешних депутатов Бердска и общественников города.
В посте размещены фотографии депутата Елены Беловой, Николая Сычева. Общественника Дмитрия Дорофеева и старейшего журналиста Сергея Болдырева, на которого совсем недавно напал журналист пресс-центра мэрии Бердска Кирилл Цветков. Напомним, тогда сотрудник горадминистрации обиделся на пост Болдырева в соцсетях. С криками "Я покажу тебе Кирюшу, я покажу тебе гвозди", он избил на рабочем месте журналиста. В итоге - разорванная щека и ушибы головы. Суд Бердска наказал Цветкова штрафом. А Кирилл Цветков продолжает трудится в мэрии Бердска.
В этот раз автор поста выложил фото Сергея Болдырева и назвал его "Инфарктриум". На вопрос "что делает" руководитель паблика, подписал "критикует". Главным врагом журналиста он упомянул "Кирюшу", а слабым местом назвал "лицо". Депутата Елену Белову в группе назвали "Бэтловой". Ее "вооружением" оказался "Курьер. Среда. Бердск", а слабым местом "правда".
- Я вижу эти посты, но осознанно не пиарю их. Этот человек понял, что в соцсетях можно писать все, что угодно. И этим пользуется. Кстати, машины я на Дроме никогда не продавал, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Сергей Болдырев сегодня, 15 июля. Сергей Анатольевич разрешил "Курьер. Среда. Бердск" опубликовать фото из указанной группы.
В список автора попали и активистки Светлана Рябоконь, а также Наталья Слесарева. Подписи на фото - крайне унизительны. В группе на сегодняшний день находятся 23 подписчика.
Неоднократно группа публикует сложные посты на тему о России. При этом складывается ощущение, что автор публикации наткнулся на словарь синонимов и метафор. Новостные публикации с характерным стилем написания ранее публиковались в группах соцсетей администрации Бердска. Так, автор группы опубликовал "заметку" о детской площадке в центре Бердска. На ней, напомним, ребенок сломал ногу - официального открытия площадки нет, а родители не хотят ждать.
"Почему на один день открыли детскую площадку в парке первого июня? Потому что сотрудники парка, дома культуры и отдела культуры нависли тучами над родителями, чтобы дети не расковыряли резиновое покрытие тонкими пятипалыми лучами, выпущенными в игровую точку из вагинальной лупы под выжигающим равнодушием", - так пишет создатель той самой группы.
Примечательно, что посты данной группы неоднократно были опубликованы репостом в группе администрации Бердска.