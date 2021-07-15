На свалке нашли человеческую голову и часть ноги
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На свалке нашли человеческую голову и часть ноги

12:38:307/15/2021Фото: pixabay
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Они принадлежали почетному работнику образования.

Полиция уже задержала подозреваемого у в убийстве

В Приморском крае на свалке города Фокино полицейские нашли человеческие останки – голову и часть ноги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Приморскому краю. Первоначально страшную находку обнаружил 53-летний местный житель. А уже потом на место прибыли правоохранители.

- Установлено, что останки принадлежат 64-летней жительнице города Фокино, почетному работнику образования, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время уже задержан 52-летний сожитель жертвы, из его квартиры изъяли орудие убийства. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", мотивы подозреваемого и детали случившегося выясняются.

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