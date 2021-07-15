Профсоюз пилотов попросил Мишустина пустить в Россию иностранные вакцины

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой допустить в Россию иностранные вакцины от коронавируса. В обращении говорится, что российские вакцины пока не одобрены международными организациями. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пока рекомендованы семь иностранных вакцин, в том числе препараты фармкомпаний американской Pfizer и англо-шведской AstraZeneca.
А из-за это пилотам приходится постоянно сдавать ПЦР-тесты для того. Чтобы летать на международных рейсах. А это очень сложно для выполнения своих трудовых обязанностей, сообщает РБК.
- Просим Вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок, — говорится в письме.