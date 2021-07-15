Профсоюз пилотов попросил Мишустина пустить в Россию иностранные вакцины
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Профсоюз пилотов попросил Мишустина пустить в Россию иностранные вакцины

12:30:507/15/2021Фото: pixabay
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Сотрудникам авиакомпаний приходится постоянно сдавать ПЦР-тесты на международных рейсах.

Пилотов постоянно проверяют на коронавирус
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой допустить в Россию иностранные вакцины от коронавируса. В обращении говорится, что российские вакцины пока не одобрены международными организациями. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пока рекомендованы семь иностранных вакцин, в том числе препараты фармкомпаний американской Pfizer и англо-шведской AstraZeneca.

А из-за это пилотам приходится постоянно сдавать ПЦР-тесты для того. Чтобы летать на международных рейсах. А это очень сложно для выполнения своих трудовых обязанностей, сообщает РБК.

- Просим Вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок, — говорится в письме.

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