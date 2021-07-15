Министр рассказал, как получить медотвод от вакцинации против коронавируса
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Министр рассказал, как получить медотвод от вакцинации против коронавируса

12:40:547/15/2021Фото: pixabay
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Справку может дать лечащий врач или доктор, в чьей компетенции определение противопоказаний.

Медотвод может быть как временным. так и постоянным
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о том, что при получение медотвода от вакцинации против коронавируса наличие противопоказаний определяется лечащим врачом или терапевтом.

- Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации, - сказал министр.

При этом, противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медотвода.

- Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку, - рассказал Мурашко.

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