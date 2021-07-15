Министр рассказал, как получить медотвод от вакцинации против коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о том, что при получение медотвода от вакцинации против коронавируса наличие противопоказаний определяется лечащим врачом или терапевтом.
- Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации, - сказал министр.
При этом, противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медотвода.
- Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку, - рассказал Мурашко.