Платные вытрезвители в России откроются в октябре 2021
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Платные вытрезвители в России откроются в октябре 2021

12:52:097/15/2021Фото: pixabay
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Власти определяют, какими они должны быть.

Доставлять в вытрезвители будет полиция

Минздрав, Минюст и МВД подготовили документ, который определяет порядок работы платных вытрезвителей. Они могут открыться уже осенью. Об этом рассказал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

- Порядок <работы коммерческих вытрезвителей> уже подготовлен и согласован всеми тремя федеральными органами. В настоящее время он проходит экспертизу в министерстве юстиции. После чего, мы надеемся, будет опубликован и вступит в силу. Мы рассчитываем на то, что работа по этому документу будет завершена в третьем квартале, - сообщил он.

В документе говорится о том, какая структура должна быть у таких вытрезвителей, сколько человек в штате, какое должно быть помещение. Освещенность и многое другое. Доставлять людей в такие вытрезвители будет полиция.

Напомним, закон дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители, вступил в силу в России с 1 января 2021 года.

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