Мэр Майами объяснил свои призывы к бомбардировке Кубы
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Мэр Майами объяснил свои призывы к бомбардировке Кубы

1:03:417/15/2021Фото: pixabay
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Он рассказал, что его слова - просто пример реакции США на происходящее на "Острове Свободы".

Мэр Майами предложил сбросить бомбы на Кубу

Глава Майами заявил, что не призывал к бомбардировке Кубы – он говорил об этом в качестве примера реакции Америки на происходящее на «острове свободы». Отметим, что сначала он предложил рассмотреть возможность авиаударов по Кубе. А потом рассказал газете Miami Herald, что ожидал звонка от президента США, чтобы обсудить с ним возможность военной интервенции на Остров Свободы.

- Разные администрации рассматривали различные варианты в разных театрах (военных действий) по всему миру. Один из них, который я привел в качестве примера, авиаудары в Косово при администрации Клинтона, - сказал Суарес в интервью MSNBC.

Также он отметил, что люди в Майами крайне расстроены происходящим на Кубе и ждут от президента США правильных действий.

Напомним, мэр Майами обратился к президенту США Джой Байдену и предложил нанести удары по Кубе, чтобы свергнуть правительство страны. Отметим, что 11 июля тысячи жителей Кубы вышли на улицы с требованием отставки правительства. Они устроили массовые мирные протесты. А вот нынешний президент Кубы Мигель Диас-Канель обратился к нации, призвав коммунистов выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей.

В свою очередь, помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан предостерег власти Кубы от применения силы для разгона демонстрантов.

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