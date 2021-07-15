Мэр Майами объяснил свои призывы к бомбардировке Кубы

Глава Майами заявил, что не призывал к бомбардировке Кубы – он говорил об этом в качестве примера реакции Америки на происходящее на «острове свободы». Отметим, что сначала он предложил рассмотреть возможность авиаударов по Кубе. А потом рассказал газете Miami Herald, что ожидал звонка от президента США, чтобы обсудить с ним возможность военной интервенции на Остров Свободы.
- Разные администрации рассматривали различные варианты в разных театрах (военных действий) по всему миру. Один из них, который я привел в качестве примера, авиаудары в Косово при администрации Клинтона, - сказал Суарес в интервью MSNBC.
Также он отметил, что люди в Майами крайне расстроены происходящим на Кубе и ждут от президента США правильных действий.
Напомним, мэр Майами обратился к президенту США Джой Байдену и предложил нанести удары по Кубе, чтобы свергнуть правительство страны. Отметим, что 11 июля тысячи жителей Кубы вышли на улицы с требованием отставки правительства. Они устроили массовые мирные протесты. А вот нынешний президент Кубы Мигель Диас-Канель обратился к нации, призвав коммунистов выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей.
В свою очередь, помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан предостерег власти Кубы от применения силы для разгона демонстрантов.