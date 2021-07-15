Отец избил 10-летнего мальчика после ссоры с его сыном. На мужчину из Новосибирска завели уголовное дело
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Отец избил 10-летнего мальчика после ссоры с его сыном. На мужчину из Новосибирска завели уголовное дело

1:23:357/15/2021Фото: pixabay
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В настоящее время следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливают круг очевидцев события преступления, проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Он ударил ребенка по голове

Следователи Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по статье ст. 116 УК РФ (побои). Его подозревают в избиении 10-летнего мальчика.

Выяснилось, что вчера, 14 июля, мужчина во дворе одного из жилых домов поселка Краснообск региона из-за ссоры своего сына с 10-летним другом избил последнего. Он схватил мальчика и ударил его по голове. В настоящее время следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливают круг очевидцев события преступления, проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

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