В пансионате "Былина" Бердска загорелась душевая: Эвакуировали 20 человек

В действующем корпусе санатория города Бердска Новосибирской области сработавшая система пожарной автоматики передала сообщение о пожаре в пожарно-спасательное подразделение и позволила персоналу организовать быструю эвакуацию людей из учреждения. В настоящее время на месте происшествия для установления точной причины возгорания работает дознаватель МЧС России, сообщает МЧС Новосибирска.
По данным "Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел в пансионате "Былина".
14 июля в 15:05 (вр. местное) на пульт оперативного дежурного поступил автоматический сигнал о пожаре в санатории поселка Новый города Бердска. Через десять минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Установлено, что произошло возгорание в душевой комнате в номере на первом этаже трехэтажного здания. Это уточнил начальник ОНД Бердска Николай Степоненков.
Санаторий подключен к системе пожарного мониторинга, благодаря чему сообщение о пожаре было передано в пожарно-спасательную часть без участия персонала, тем самым обеспечив оперативное прибытие огнеборцев и локализацию пожара на ранней стадии.
- В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” в Новосибирской области объекты защиты, подлежащие обязательному оснащению системой пожарного мониторинга, оснащены программно-аппаратным комплексом "Стрелец-Мониторинг". К данной системе подключено порядка 3 тысяч объектов на территории региона, - рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник внутренней службы Александр Покидов.
Администрация учреждения оперативно эвакуировала 20 человек. Никто не пострадал. Кроме того, до прибытия сотрудников МЧС России персонал самостоятельно ликвидировал возгорание первичными средствами пожаротушения.
На ликвидацию возгорания, общая площадь которого составила три квадратных метра, привлекались 10 человек и 3 единицы техники.