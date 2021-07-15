Как жителям Новосибирска и Бердска получить 10 000 рублей на школьника в августе 2021
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Как жителям Новосибирска и Бердска получить 10 000 рублей на школьника в августе 2021

1:48:517/15/2021Фото: Уже оформили пособие?
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Напоминаем, как можно ее оформить и получить.

Прием заявлений продлится до 1 ноября
Сюжет: Все пособия Путина
Заявления на выплату в 10 000 рублей школьникам с 15 июля 2021 принимают ПФР и Госуслуги

Заявления на выплату в 10 000 рублей школьникам с 15 июля 2021 принимают ПФР и ГосуслугиЗаявления на выплату 10 000 рублей на каждого школьника начнут принимать через восемь часов - с 15 июля 2021Ещё 551 новости

Сегодня, 15 июля, Пенсионный фонд начал принимать заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Напомним, она предоставляется семьям с детьми от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполняется не позднее 1 сентября этого года, а также на детей, которым на момент выхода Указа Президента (2 июля) еще не было 18 лет. Также единовременная выплата будет назначена инвалидам от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам.

Отметим, что эта выплата не зависит от доходов семьи и никаких дополнительных документов предоставлять на нее не нужно. Если в семье два ребенка, то выплата будет на каждого. Получить ее смогут не только родители, но и другие законные представители.

Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей. Выплата направлена на помощь российским семьям для подготовки детей к школе. Она начнется 16 августа 2021 года и будет осуществляться единоразово. Подать заявление на выплату можно с 15 июля по 1 ноября.

Выплата поступит на банковский счет заявителя, не зависимо от платежной системы, то есть, не только на карты МИР.

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