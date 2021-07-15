Топорами разгромили спорткомплекс с аэротрубой мужчины на черной иномарке в Новосибирске
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Топорами разгромили спорткомплекс с аэротрубой мужчины на черной иномарке в Новосибирске

2:00:327/15/2021Фото: АСТ-54
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Кроме техники и мебели пострадал и сотрудник центра – ему нанесли легкие телесные повреждения. А после погрома все нападавшие разбежались.

Они ворвались в здание около 4 дня

Вчера, 14 июля, девять неизвестных мужчин разгромили спортивно-развлекательный центр на улице Спартака. Некоторые из них захватили с собой топоры, которыми и воспользовались. В итоге, они разрушили аэротрубу, стекла, технику и мебель.

Отметим, что все случилось около четырех часов дня. Кроме техники и мебели пострадал и сотрудник центра – ему нанесли легкие телесные повреждения. А после погрома все нападавшие разбежались.

Примечательно, что после нападения к зданию подъехала черная иномарка без номеров, из нее вышел мужчина и попытался узнать, где находится аэротруба. Об этом рассказали сотрудники соседней организации. Заявление в полицию уже написано.

- Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению противоправных действий. Проводится проверка, устанавливается сумма ущерба, выясняются все обстоятельства произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в пресс-службе полиции.

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