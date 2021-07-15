Топорами разгромили спорткомплекс с аэротрубой мужчины на черной иномарке в Новосибирске

Вчера, 14 июля, девять неизвестных мужчин разгромили спортивно-развлекательный центр на улице Спартака. Некоторые из них захватили с собой топоры, которыми и воспользовались. В итоге, они разрушили аэротрубу, стекла, технику и мебель.
Отметим, что все случилось около четырех часов дня. Кроме техники и мебели пострадал и сотрудник центра – ему нанесли легкие телесные повреждения. А после погрома все нападавшие разбежались.
Примечательно, что после нападения к зданию подъехала черная иномарка без номеров, из нее вышел мужчина и попытался узнать, где находится аэротруба. Об этом рассказали сотрудники соседней организации. Заявление в полицию уже написано.
- Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению противоправных действий. Проводится проверка, устанавливается сумма ущерба, выясняются все обстоятельства произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в пресс-службе полиции.