В Красноярске мужчина разбил чужой автомобиль головой своей возлюбленной

В Красноярском крае, в городе Солнечный произошло ЧП все случилось в одном из дворов – там молодой человек схватил свою девушку за шею и со всей силы ударил ее об стекло машины так, что оно разбилось. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, что пара сначала начала ссориться, а потом парень толкнул девушку и уже позже схватил и ударил о стекло.
Удивительно, но когда пришел владелец автомобиля, пострадавшая девушка начала защищать своего парня. Разбирательства продолжались до ночи.
В полиции сейчас проводят проверку инцидента. В ведомстве сообщили, что им поступало заявление от хозяйки машины. Пара, конфликт которой попал на видео, установлена – это сожители. Правоохранители сейчас ждут справку об ущербе.