В Красноярске мужчина разбил чужой автомобиль головой своей возлюбленной
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Красноярске мужчина разбил чужой автомобиль головой своей возлюбленной

2:25:047/15/2021Фото: скрин с видео
0

После ЧП пострадавшая начала защищать своего молодого человека.

Парень начал бить девушку об автомобиль

В Красноярском крае, в городе Солнечный произошло ЧП все случилось в одном из дворов – там молодой человек схватил свою девушку за шею и со всей силы ударил ее об стекло машины так, что оно разбилось. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что пара сначала начала ссориться, а потом парень толкнул девушку и уже позже схватил и ударил о стекло.

Удивительно, но когда пришел владелец автомобиля, пострадавшая девушка начала защищать своего парня. Разбирательства продолжались до ночи.

В полиции сейчас проводят проверку инцидента. В ведомстве сообщили, что им поступало заявление от хозяйки машины. Пара, конфликт которой попал на видео, установлена – это сожители. Правоохранители сейчас ждут справку об ущербе.

Признак предракового состояния: какое ощущение должно насторожить
Какое будущее у России и Молдовы: Додон не стал молчать
Названы «железные» основания для отказа от вакцинации от COVID
Русские и американцы: Познер в двух словах описал различие
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ученые рассказали о полезных свойствах пива
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
«Как девочка»: Климова показала сногсшибательную фигуру
Решение ЕСПЧ:Толстой быстро и смело высказал свое мнение
избил девушкуразбил головой автомобильизбил подругу
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что можно подарить любителю на День дачника: Топ-3 идеи для подарка
2:20:58 7/15/2021
Что можно подарить любителю на День дачника: Топ-3 идеи для подарка
Бердск"Не ругайтесь и молчите": Последнее сообщение от пациентки ковидного госпиталя Бердска родным. Вера Облакова пропала
2:01:34 7/15/2021
"Не ругайтесь и молчите": Последнее сообщение от пациентки ковидного госпиталя Бердска родным. Вера Облакова пропала
Топорами разгромили спорткомплекс с аэротрубой мужчины на черной иномарке в Новосибирске
2:00:32 7/15/2021
Топорами разгромили спорткомплекс с аэротрубой мужчины на черной иномарке в Новосибирске
Как жителям Новосибирска и Бердска получить 10 000 рублей на школьника в августе 2021
1:48:51 7/15/2021
Как жителям Новосибирска и Бердска получить 10 000 рублей на школьника в августе 2021
Отец избил 10-летнего мальчика после ссоры с его сыном. На мужчину из Новосибирска завели уголовное дело
1:23:35 7/15/2021
Отец избил 10-летнего мальчика после ссоры с его сыном. На мужчину из Новосибирска завели уголовное дело
Почему князя Владимира прозвали Красное Солнышко? История в день памяти святого 28 июля
1:20:42 7/15/2021
Почему князя Владимира прозвали Красное Солнышко? История в день памяти святого 28 июля
БердскВ пансионате "Былина" Бердска загорелась душевая: Эвакуировали 20 человек
1:20:35 7/15/2021
В пансионате "Былина" Бердска загорелась душевая: Эвакуировали 20 человек
Мэр Майами объяснил свои призывы к бомбардировке Кубы
1:03:41 7/15/2021
Мэр Майами объяснил свои призывы к бомбардировке Кубы
Платные вытрезвители в России откроются в октябре 2021
12:52:09 7/15/2021
Платные вытрезвители в России откроются в октябре 2021
БердскКогда в МФЦ Бердска исчезнут обмотанные скотчем красные кресла
12:42:23 7/15/2021
Когда в МФЦ Бердска исчезнут обмотанные скотчем красные кресла