Обское море скоро слижет морскую тропу. Видео разрушающихся берегов Бердска
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Обское море скоро слижет морскую тропу. Видео разрушающихся берегов Бердска

3:47:057/15/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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На отдельных участках тропа представляет собой серьезную опасность для жизни людей. Нависающие карнизы огромны, обрушение может произойти ежесекундно. Просто чудо, что никто не сорвался с обрыва до сих пор.


В конце мая этого года «Курьер. Среда. Бердск» писал о плачевном состоянии морской тропы. Так жители города назвали стихийно протоптанную пешеходную дорожку вдоль берега Обского моря. Начинается морская тропа в на пляже «На камнях» и тянется вдоль всего побережья до муниципального парка «Чайка».
Море размывает берег. Гибнут красивые деревья — большие сосны и березы. Город теряет свое богатство — природу, а жители Бердска — здоровье, которое дарит им прогулка по хвойному лесу и берегу моря.

26 мая 2021 года директор МБУ «Управление природных ресурсов Бердска» Светлана Шерстобитова рассказала, почему город не укрепляет берега.
- Два года мы не можем пройти госэкспертизу. Эксперты говорят: то это не так, то это не так. Увеличили стоимость проектно-сметной документации, начинали с 240 миллионов, теперь уже 444 миллиона. Я сама лично пройду по тропе и проверю, как там сейчас обстановка, - пообещала в конце мая Светлана Васильевна.

Сегодня, 15 июля, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» житель Бердска прислал кадры с морской тропы. На отдельных участках тропа представляет собой серьезную опасность для жизни людей. Нависающие карнизы огромны, обрушение может произойти ежесекундно. Просто чудо, что никто не сорвался с обрыва до сих пор. Гулять по тропе опасно. Но нет никаких знаков, предупреждающих об опасности. Хорошо, если человек осторожный. А ведь по этой тропе гуляют подростки, которые не понимают, что обрушение и падение с такой высоты - это серьезная опасность.

- Нужно поставить предупреждающие знаки и протянуть ограждающую ленту, я обязательно в ближайший день займусь этим, - прокомментировала сегодня, 15 июля 2021 года, аварийную морскую тропу Светлана Шерстобитова, директор МБУ «Управление природных ресурсов Бердска».
Владимир Захаров, и.о. мэра Бердска сегодня пообещал дать поручение установить предупреждающие об опасности знаки в район морской тропы.

Обломить карнизы, образовавшиеся на обрыве, как предложил бердчанин, приславший видео, наверное, не имеет смысла. Они будут быстро появляться вновь. Укрепление берегов это важная проблема в городе, границы которого проходят по берегам моря и реки. Как уже писал "Курьер. Среда. Бердск" на укрепление берега требуется немалая сумма из областного бюджета. Надеемся, что запрос о берегоукреплении пройдет государственную экспертизу в этом году.

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