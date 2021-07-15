Пропавшую в Новосибирске Екатерину Плотникову с афрокудрями нашли мертвой

Вчера, 14 июля, в Новосибирской области, в посёлке Рыбачий был обнаружен труп женщины – он был закопан в земле. Предположительно, погибшая – Екатерина Плотникова. Она пропала зимой этого года. 20 февраля она вышла из своей съемной квартиры в Дзержинском районе и больше на связь не выходила. Следователи рассматривали версию, что девушка сама оборвала все контакты и уехала. Также выяснилось, что она размещала на сайтах по оказанию интим-услуг свои анкеты.
На днях мать девушки должна вылететь в Новосибирск для опознания тела. Отметим. Что Екатерина родом из Юрги, а в Новосибирске она оказалась несколько лет назад. Чем она занималась – непонятно, так как на ее странице Вконтакте указано, что она работала в больнице, а мать не знает об этом.