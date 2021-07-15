В Алтайском крае нашли тело сожженного полицейского в машине
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В Алтайском крае нашли тело сожженного полицейского в машине

2:51:447/15/2021Фото: СК РФ
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Страж порядка пропал накануне - он уехал проверять своего поднадзорного.

Мужчину убили и сожгли

Сегодня, 15 июля, в Алтайском крае обнаружили труп полицейского, который пропал накануне. Нашли его на полевой дороге под Барнаулом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- Сообщение о том, что сотрудник не вернулся со службы домой, поступило в полицию вечером 14 июля. Начальник ГУМВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян дал указание незамедлительно организовать широкомасштабные поисковые мероприятия…. Утром 15 июля служебный автомобиль и тело сотрудника были обнаружены сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по городу Барнаулу… на полевой дороге в направлении аэропорта. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в тяжком преступлении. СУСК по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "Убийство", - сообщили в ведомстве.

Предположительно, его убил, а затем сжег тело в патрульной машине надзорник, которого выезжал проверять погибший страж порядка.

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