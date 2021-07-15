Керамическая плитка: особенности изделия и преимущества

Популярный материал для обустройства комнат – керамическая плитка. Подходящую продукцию можно найти в интернет-магазине Kerama Marazzi.
Конструктивные особенности и преимущества
Керамическая плитка представляет собой обожженные глиняные пластины, выполненные в квадратной или прямоугольной форме. Это универсальный материал, который используют как для обустройства стен, так и для оформления напольного покрытия.
Керамическая плитка представляет собой смесь разных материалов, куда входят:
- Глина. Это основа, благодаря которой создается необходимая форма изделия. Материал очень гибкий и легко меняется под воздействием.
- Кварцевая смесь. Это специальная часть изделия, формирующая прочность и надежность плитки.
- Карбонаты. Они необходимы для создания стеклянной поверхности.
Востребованность керамическая плитка получила за счет своих преимуществ, к которым относят:
- Прочность и надежность. За счет использования в изготовлении метода горячего обжига, керамическая плитка получается надежной и устойчивой к механическим воздействиям. Благодаря таким особенностям, продукцию используют как для обустройства стен, так и для создания прочного напольного покрытия.
- Экологичность. В состав керамической плитки входят только натуральные компоненты, благодаря чему при использовании не испаряются токсины. Такой материал безопасно установить даже в детские комнаты.
- Влагостойкость. Благодаря плотной поверхности плитки, она не пропускает влагу, жир и грязь. По этой причине ее часто устанавливают на кухне или в ванной комнате.
- Практичность. Даже при воздействии на керамическую плитку высоких температур, она не деформируется и не меняет свою форму.
Минусы такой плитки:
- Скользкая поверхность. Из-за этого стоит с осторожностью использовать ее для напольного покрытия.
- Плохая звукоизоляция. Плитка малоэффективна для обеспечения хорошей звукоизоляции, поэтому на стену часто наносят дополнительное покрытие.