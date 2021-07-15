Керамическая плитка: особенности изделия и преимущества
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Керамическая плитка: особенности изделия и преимущества

3:00:247/15/2021Фото: keramika-na-dom.ru
0

При капитальном ремонте помещения важно подобрать качественные материалы, которые будут соответствовать всем требованиям.

Керамическая плитка
Керамическая плитка представляет собой обожженные глиняные пластины

Популярный материал для обустройства комнат – керамическая плитка. Подходящую продукцию можно найти в интернет-магазине Kerama Marazzi.

Конструктивные особенности и преимущества

Керамическая плитка представляет собой обожженные глиняные пластины, выполненные в квадратной или прямоугольной форме. Это универсальный материал, который используют как для обустройства стен, так и для оформления напольного покрытия.

Керамическая плитка представляет собой смесь разных материалов, куда входят:


  1. Глина. Это основа, благодаря которой создается необходимая форма изделия. Материал очень гибкий и легко меняется под воздействием.
  2. Кварцевая смесь. Это специальная часть изделия, формирующая прочность и надежность плитки.
  3. Карбонаты. Они необходимы для создания стеклянной поверхности.

Востребованность керамическая плитка получила за счет своих преимуществ, к которым относят:

  1. Прочность и надежность. За счет использования в изготовлении метода горячего обжига, керамическая плитка получается надежной и устойчивой к механическим воздействиям. Благодаря таким особенностям, продукцию используют как для обустройства стен, так и для создания прочного напольного покрытия.
  2. Экологичность. В состав керамической плитки входят только натуральные компоненты, благодаря чему при использовании не испаряются токсины. Такой материал безопасно установить даже в детские комнаты.
  3. Влагостойкость. Благодаря плотной поверхности плитки, она не пропускает влагу, жир и грязь. По этой причине ее часто устанавливают на кухне или в ванной комнате.
  4. Практичность. Даже при воздействии на керамическую плитку высоких температур, она не деформируется и не меняет свою форму.

Минусы такой плитки:

  1. Скользкая поверхность. Из-за этого стоит с осторожностью использовать ее для напольного покрытия.
  2. Плохая звукоизоляция. Плитка малоэффективна для обеспечения хорошей звукоизоляции, поэтому на стену часто наносят дополнительное покрытие.

Что происходит с организмом после употребления энергетиков
Кто может занять место Черчесова: пять реальных кандидатов
Конора задушили за 38 секунд: схватка была интригующей
Девушка сходила в ночной клуб и предупредила об опасности
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Как быстро убрать живот: результат обрадует каждого
ЧП в салоне самолета Москва - Анталья: что удалось выяснить
Лукашенко не зря закрывает границу с Украиной: причина серьезная
Это не Италия и Англия: Моуринью назвал лучшую сборную на Евро
Керамическая плитка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Алтайском крае нашли тело сожженного полицейского в машине
2:51:44 7/15/2021
В Алтайском крае нашли тело сожженного полицейского в машине
Судебные приставы заблокировали счета певицы из Новосибирска Пелагеи за долг по налогам
2:43:07 7/15/2021
Судебные приставы заблокировали счета певицы из Новосибирска Пелагеи за долг по налогам
Пропавшую в Новосибирске Екатерину Плотникову с афрокосами нашли мертвой
2:32:06 7/15/2021
Пропавшую в Новосибирске Екатерину Плотникову с афрокосами нашли мертвой
В Красноярске мужчина разбил чужой автомобиль головой своей возлюбленной
2:25:04 7/15/2021
В Красноярске мужчина разбил чужой автомобиль головой своей возлюбленной
Что можно подарить любителю на День дачника: Топ-3 идеи для подарка
2:20:58 7/15/2021
Что можно подарить любителю на День дачника: Топ-3 идеи для подарка
Бердск"Не ругайтесь и молчите": Последнее сообщение от пациентки ковидного госпиталя Бердска родным. Вера Облакова пропала
2:01:34 7/15/2021
"Не ругайтесь и молчите": Последнее сообщение от пациентки ковидного госпиталя Бердска родным. Вера Облакова пропала
Топорами разгромили спорткомплекс с аэротрубой мужчины на черной иномарке в Новосибирске
2:00:32 7/15/2021
Топорами разгромили спорткомплекс с аэротрубой мужчины на черной иномарке в Новосибирске
Как жителям Новосибирска и Бердска получить 10 000 рублей на школьника в августе 2021
1:48:51 7/15/2021
Как жителям Новосибирска и Бердска получить 10 000 рублей на школьника в августе 2021
Отец избил 10-летнего мальчика после ссоры с его сыном. На мужчину из Новосибирска завели уголовное дело
1:23:35 7/15/2021
Отец избил 10-летнего мальчика после ссоры с его сыном. На мужчину из Новосибирска завели уголовное дело
Почему князя Владимира прозвали Красное Солнышко? История в день памяти святого 28 июля
1:20:42 7/15/2021
Почему князя Владимира прозвали Красное Солнышко? История в день памяти святого 28 июля