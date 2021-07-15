Почему мусульмане кидают камни в День Ат-Ташрик 21 июля и как проводят праздник?
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Почему мусульмане кидают камни в День Ат-Ташрик 21 июля и как проводят праздник?

4:20:087/15/2021Фото: islam.ru
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Если мусульманину не удается попасть камушками в столбы, он может покинуть священное место и вернуться туда позже, когда будет меньше народа - это не возбраняется.

джамрат аль-акаба
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Сюжет: Обряды мусульман
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Как вы знаете, Курбан-байрам отмечается правомерными три дня.

Для тех мусульман, которые не совершают паломничество, это просто продолжение праздника Курбан-байрама.

Особое значение эти дни, которые называются дни Ат-Ташрик, имеют для паломников. Таких дней три: это 11, 12 и 13 день месяца зуль-хиджа.

В эти дни паломникам положено завершить хадж заключительным ритуалом, который состоит из бросания камней в три разных столба

В первый день Ат-Ташрик мусульманину, совершающему паломничество, нужно отправиться в долину Мина.

Ритуалу заключается в бросании камней разные столбы. В долине расположены маленький средний и большой столб.

В каждый из них положено бросить по 7 камней, которые разрешается набрать с собой заранее в самой долине Мина. Так осуществляется символическое побитие дьявола. Бросание камней сопровождается своими определёнными правилами и молитвами.

Если мусульманину не удается попасть камушками в столбы, он может покинуть священное место и вернуться туда позже, когда будет меньше народа - это не возбраняется. После каждого попадания мусульманин взывает к Аллаху, подняв руки вверх и заняв определенное положение тела.

Паломнику в этот день положено остаться ночевать в этой долине.

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