Почему мусульмане кидают камни в День Ат-Ташрик 21 июля и как проводят праздник?

Как вы знаете, Курбан-байрам отмечается правомерными три дня.
Для тех мусульман, которые не совершают паломничество, это просто продолжение праздника Курбан-байрама.
Особое значение эти дни, которые называются дни Ат-Ташрик, имеют для паломников. Таких дней три: это 11, 12 и 13 день месяца зуль-хиджа.
В эти дни паломникам положено завершить хадж заключительным ритуалом, который состоит из бросания камней в три разных столба
В первый день Ат-Ташрик мусульманину, совершающему паломничество, нужно отправиться в долину Мина.
Ритуалу заключается в бросании камней разные столбы. В долине расположены маленький средний и большой столб.
В каждый из них положено бросить по 7 камней, которые разрешается набрать с собой заранее в самой долине Мина. Так осуществляется символическое побитие дьявола. Бросание камней сопровождается своими определёнными правилами и молитвами.
Если мусульманину не удается попасть камушками в столбы, он может покинуть священное место и вернуться туда позже, когда будет меньше народа - это не возбраняется. После каждого попадания мусульманин взывает к Аллаху, подняв руки вверх и заняв определенное положение тела.
Паломнику в этот день положено остаться ночевать в этой долине.