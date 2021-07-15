НЗИВ принимает заявки от выпускников школ на целевое обучение в ВУЗах
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НЗИВ принимает заявки от выпускников школ на целевое обучение в ВУЗах

3:58:347/15/2021Фото: pixabay.com
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В рамках работы по привлечению молодых специалистов в АО «НЗИВ» действует программа целевого обучения в высших учебных заведениях.

НЗИВ
Предприятие всесторонне поддерживает студента-целевика

Суть программы в том, что абитуриент помимо аттестата и результатов ЕГЭ, имеет на руках направление от предприятия в определённый вуз на конкретную специальность. Отбор будущих абитуриентов проходит на конкурсной основе, где оценивается средний балл по аттестату и общая сумма баллов ЕГЭ, а также проводится собеседование с будущим руководителем. После заключается договор о целевом обучении, согласно которому принимают на себя обязательства обе стороны – предприятие и будущий студент.

Предприятие всесторонне поддерживает студента-целевика, по результатам сдачи сессии выплачивает ежемесячную стипендию от 3-х до 7-ми тысяч рублей. Темы курсовых и выпускных квалификационных работ студентов будут связаны с производственными проблемами предприятия. Молодые люди, поступившие в вуз по целевому направлению, должны будут по окончании учебы не менее трех лет отработать в АО «НЗИВ. Таким образом выпускники школ обеспечат себе рабочее место на крупном предприятии, где есть возможность карьерного роста и профессионального развития.

Программой предусмотрено обучение в трех вузах Новосибирска и в одном города Казани. Это Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ), Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (СИБСТРИН), Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ). Список направлений большой: боеприпасы и взрыватели, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, автоматизация технологических процессов и производств, электроэнергетика и электротехника, теплоэнергетика и теплотехника, химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий, стандартизация и метрология, строительство.
Заявки на целевое обучение принимаются до 20 июля 2021 года на почту vacancy@nziv.ru В письме необходимо указать ФИО выпускника школы, место проживания, аттестат с оценками, выбранная специальность и вуз. Дополнительную информацию по специальностям можно получить по телефону: +7-923-128-09-03 Альбина Громовик.

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Акционерное общество «Новосибирский завод искусственного волокна» - предприятие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Входит в контур управления АО «Технодинамика» ГоскорпорацииРостех – управляющей организации АО НПК «Техмаш».АО «НЗИВ» - предприятие по серийному производству боеприпасов. В области гражданской продукции: производство изделий из пластмассы, деревообработка, металлообработка. Также на заводе производятся промышленные взрывчатые вещества, применяемые в геологоразведке, во взрывных работах на открытой горной поверхности.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав ГоскорпорацииРостех.

ГоскорпорацияРостех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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